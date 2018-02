Ce lecții de viață a primit Serena Williams după ce a fost la un pas de moarte

Serena Williams a vorbit deschis în fața celor de la CNN Opinion, povestindu-le, pas cu pas, cum era să își piardă viața din cauza complicațiilor suferite în urma nașterii fiicei sale, Alexis Olympia.

“Deși am avut o sarcină ușoară și liniștită, am născut-o pe fiica mea de urgență, după ce ritmul ei cardiac a scăzut bursc în timpul contracțiilor mele. Totul s-a întâmplat foarte rapid. Nu îmi amintesc prea multe în legătură cu operația, căci înainte să îmi dau seama, Olympia era deja în brațele mele. A fost cea mai plăcută experiență trăită vreodată. Lucrurile s-au schimbat însă la 24 de ore după naștere și au urmat șase zile de incertitudine”, explică Serena.

Complicațiile au început în urma unei embolii pulmonare, adică un vas sangvin a fost blocat de un cheag de sânge. Williams a mai avut și în trecut această problemă, însă a chemat imediat asistentele medicale după ce a simțit că începe să se sufoce.

“Asta a stârnit mai multe complicații ce ar fi putut duce la moarte. Sunt norocoasă că am scăpat cu viață. În urma primei complicații, am revenit în sala de operații, unde doctorii au găsit un hematom uriaș în zona abdominală. Am fost supusă unei proceduri care să împiedice cheagurile de sânge să ajungă la plămâni. Când am putut, în sfârșit, să plec acasă, a trebuit să stau șase săptămâni în pat și nu am putut avea grijă de fiica mea”, a mai povestit Serena.

Welcome home momma A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jan 27, 2018 at 6:19am PST

După toate cele întâmplate, Serena declară că se simte norocoasă.

Jucătoarea de tenis laudă echipa de doctori și asistente a spitalului unde a fost internată, spunând că toți au știut exact ce trebuie făcut, fără să ezite nici măcar o secundă. “Dacă ei nu ar fi fost niște profesioniști, eu nu aș mai fi fost astăzi aici”, spune Serena.

Această experiență traumatizantă i-a deschis ochii, înțelegând acum cât de multe femei – în special cele de culoare și cele din țările sărace – nu au norocul de o îngrijire ca cea de care a avut ea parte.

“De obicei, când femeile întâmpină complicații ca cele pe care le-am avut eu, nu au medicamente, facilități și medici care să le salveze”, explică ea. “Doar dacă nu cumva vor să nască acasă, ele trebuie să se deplaseze destul de mult până la spital, iar înainte să apuce să ofere o nouă viață, deja se ivesc o mulțime de probleme”.

“Conform UNICEF, în fiecare an, 2,6 milioane de nou-născuți își pierd viața înainte ca aceasta să le înceapă cu adevărat. Peste 80% mor din cauza unor probleme care ar fi putut fi prevenite. Soluțiile acestor probleme încep cu lucruri simple, precum alăptarea, apa curată, medicamente și o nutriție corespunzătoare.”

Ea încurajează fiecare om în parte să facă orice poate pentru a ajuta. “Oamenii pot determina guvernele, oamenii de afaceri și centrele medicale să facă mai multe pentru a salva aceste vieți prețioase. Puteți dona la UNICEF sau alte organizații pentru a le crea condiții mai bune mamelor și bebelușilor care au nevoie de asta. Astfel, va veni ziua în care locul de unde vii nu va mai decide soarta bebelușului tău”, mai spune Serena. “Împreună putem schimba lucruri. Împreună, suntem schimbarea”, a încheiat Serena Williams.

Text: Amy Abaluta

Foto: Instagram

