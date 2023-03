Ce decizie a luat Octavia Geamănu, după ce a fost concediată de la Antena 1: „Am știut ce nu vreau”

Pe data de 7 martie, Octavia Geamănu a anunțat că a fost concediată de Antena 1, deși se află încă într-un proces cu postul TV. După o perioadă de 9 luni în care au existat conflicte de ambele părți, știrista spera să își poată relua activitatea la pupitrul buletinului informativ de weekend, dar se pare că lucrurile au luat o cu totul altă turnură.

Vedeta a fost întrebată în prima zi de când și-a anunțat concedierea ce are de gând să facă pe viitor. Octavia Geamănu a precizat că procesele în care este implicată merg mai departe, însă acum se va concentra strict pe direcția în care vrea să meargă, fiind mult mai sigură pe ea și știind exact ce își dorește și ce nu. Ba mai mult, vedeta profită acum de timpul liber pe care îl are și încearcă fie aproape de familie.

„Cum părinții mei locuiesc la Târgu Jiu, atunci când vin la mine vreau să îmi petrec fiecare moment cu ei. Familia a fost, este și va fi punctul meu de echilibru în Univers. Mă simt foarte norocoasă să am părinții pe care îi am. Îmi era dor să am timp pentru viață. Dacă tot mi-a fost dat acum acest timp liber, vreau să mă bucur de el o vreme, să fac ceea ce îmi doream să fac, dar eram adeseori deturnată de la îndeplinirea planului. Cum s-ar zice vă pregătesc ceva. Era să zic „rămâneți aproape”, dar mi-e că-mi spune societatea cu care sunt în proces că n-am voie să mai folosesc expresia asta”, a spus Octavia Geamănu pentru Click .

De asemenea, Octavia Geamănu a declarat și pentru playtech.ro că își dorește ca în următoarea perioadă să se dedice mai mult relației cu soțul său și să călătorească mai mult.

Octavia Geamănu și-a petrecut 18 ani din carieră la Antena 1 și spune că nu i s-a oferit nicio explicație pentru excluderea ei din schema știristelor de la pupitrul Observatorului. În schimb, postul a angajat-o pe Irina Ursu în locul său, care acum prezintă jurnalul de știri de seară în weekend.

„Motivație disciplinară. Par indisciplinată, nu știu ce înseamnă asta, pentru că eu consider că am fost, în toți acești 18 ani, angajatul model, care s-a supus regulilor exprimate verbal, neexprimate, lăsate de la sine să se înțeleagă, eu mi-am văzut de treabă cum s-ar zice.

A fost fără preaviz, dar avuseseră loc în aceste nouă luni trei comisii disciplinare, prin care angajatul voia să înțeleagă ce nu înțelegeam nici eu, dar sunt detalii pe care nu are sens să le dau. Nu cred că e oportun să vorbesc despre asta. În plus mai e ceva foarte important. Chiar dacă situația e cum e și eu sunt în proces cu fostul angajator, eu am închis acest capitol. Real, în mintea mea, îl închisesem demult, acum cu atât mai mult. Prin urmare, orice discuție pe acest subiect, pentru mine nu are vreo relevanță, pentru că vorbesc despre ceva ce pentru mine nu mai există. Ce a fost, a fost, s-a dus, a trecut, trecutul rămâne în trecut, contează prezentul și viitorul. Trecutul a fost superb, minunat, minus cele 9 luni, prezentul este senzațional, căci am revenit la programul în care am timp pentru viață, iar pentru mine să am timp este ceva foarte important”, a spus Octavia Geamănu pentru playtech.ro.