Ce am aflat despre Chris Pratt din cartea scrisa de fosta lui sotie, Anna Faris

Cu toate astea, Anna a decis sa nu modifice drastic cartea din cauza asta si, in niciun caz, nu a vrut sa amane publicarea ei. Mai mult, si cuvantul inainte a fost scris de Pratt, pentru care Anna este profund recunoscatoare. Exista chiar si un capitol in care discuta despre cum faima are un impact asupra casniciei. Ca atare, este putin bizar ca ea da sfaturi de relatii, in conditia in care relatia ei s-a dus pe apa sambetei. Dar hai sa nu judecam cartea dupa coperta, zic. Iata sase povestiri care sunt tare dragute:

1. Chris a salvat-o pe Anna de la reuniunea de liceu

Anna era acolo de o ora cand un sentiment ciudat de liceu o apasa. “Chris a venit si m-a luat, asa cum planuisem, si m-am simtit, un pic, de parca leul a salvat leoaica de hiena. A fost grozav cum a intrat pe usa… era ca un star de film.” Mda… ne imaginam si noi ca a fost extrem de satisfacator.

2. A mancat o musca la o intalnire de-a lor

“Relatia a fost atat de diferita de cele anterioare ale mele. Radeam mereu. Intr-una dintre primele noastre intalniri eram intr-un restaurant si Chris a alungat o musca. A cazut pe masa si parea ca traieste inca, asa ca am luat-o si am mancat-o. A fost ciudat si scarbos si impulsiv dar imi descria partea din mine care vrea mereu sa socheze oamenii. Am riscat crezand ca o sa se merite si el va fi impresionat, si s-a meritat.”

3. L-a ajutat sa aiba relatii cu alte femei (inainte sa fie un cuplu)

Au devenit prieteni (si s-au indragostit) pe platourile de filmare de la „Take Me Home Tonight”. “Avea o relatie cu o actrita figuranta foarte draguta, si la un moment dat am inceput sa il ajut. Mi-a placut enrom si ma simteam bine ca eram fata cool care l-a ajutat sa se cupleze cu o hottie. Dar apoi am inceput sa fiu geloasa si sa ma intreb ce se petrece in capul meu.”

4. L-a invatat o lectie despre punctualitate

Cand ea si Chris au inceput sa se intalneasca, el intarzia mereu. Intr-o seara, Anna i-a pregatit cina pentru ca stabilisera ca se vad in 30 de minute. A trecut o ora, el inca nu venise, asa ca ea a plecat de acasa. “Am vrut putina consideratie. A trebuit sa impun niste limite, pentru ca mi-era frica sa nu ma joace pe degete. Cand Chris a venit in final, m-a sunat panicat si i-am spus unde eram: intr-un restaurant pe Hollywood Boulevard de una singura. Dupa asta, Chris mereu ajungea la timp…”

5. A fost ranita de zvonurile cu Jennifer Lawrence

“Pentru mult timp, m-am simtit norocoasa. Chiar daca Chris devenea super faimos si eu am fost semi-celebra pentru o vreme, noi doi aveam vieti asa plictisitoare ca tabloidele ne lasau in pace… dar cand Chris a filmat Passengers cu Jennifer Lawrence, s-a schimbat tot.” Inainte ca Chris si Jennifer sa se cunoasca, publicistul Annei a avertizat-o ca paparazzi vor fi peste tot. “Vor aparea poze cu ei razand impreuna pe platouri, se vor naste povesti, trebuie sa fii pregatita pentru asta.”

“Nu m-am gandit ca ma va deranja… dar apoi, revistele au inceput sa imprastie zvonuri si a devenit foarte dureros.”

6. Isi dau seama cum nivelurile lor diferite de faima le-a schimbat viata

In capitolul in care discuta ce inseamna sa fii un cuplu faimos, Anna scrie: “Cateodata ma simt ca si cum nu as avea cariera pe care o aveam odata, si sunt nesigura pe mine in momentele alea. Ma simt fericita ca tu faci lucrurile tale, si ma mandresc cu talentul tau, dar nu se poate sa nu fiu neincrezatoare atunci cand sotul meu joaca alaturi de femei tinere in filme mari si eu joc un rol in Mom, pe care il iubesc, dar care este foarte unsexy.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE