Cătălina Grama, imagini rare cu fiica ei și a lui Paul Ipate. Cum arată acum Zora, în vârstă de 7 ani

Cătălina Grama și Paul Ipate formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, pe Achim, dintr-o relație anterioară.

Recent, Cătălina Grama le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare imagini noi cu fiica ei, în vârstă de 7 ani. Actrița i-a urat micuței zilele trecute un călduros La mulți ani cu ocazia zilei de Sf. Maria. Fanii au fost foarte încântați să o vadă pe cea mică, având în vedere că vedeta postează foarte rar imagini cu Zora.

Actrița a împărtășit un videoclip în care apare alături de fiica ei, în timp ce se joacă cu mai multe pisici. În imagini se observă cât de mult a crescut Zora Maria, mama ei fiind cât se poate de mândră.

Cătălina Grama și Paul Ipate s-au căsătorit religios la sfârșitul lunii august 2023. Evenimentul a avut loc în România, după ce în urmă cu câteva săptămâni au avut parte de o cununie civilă ca în povești în Italia.

Actrița nu a lăsat ca aniversarea a un an de la ceremonia din Italia să treacă nesărbătorită, așa că a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, dezvăluind și noi imagini inedite de la eveniment.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Cătălina Grama a vorbit despre decizia de a se căsători cu Paul Ipate.

„Suntem în continuare căsătoriți și cu sufletul. Ideea a venit așa, într-o bună zi. Paul, după cum știi, mă ceruse încă de la începutul relației noastre, dar ne-am hotărât atunci să nu concretizăm asta. Nu am simțit nevoia, dar nu am avut un motiv special. Nu a fost teamă, nu am simțit nevoia, plus că am fost și foarte ocupați. Și am fost plecați într-o călătorie în Italia, cu un an înainte de nuntă, într-o locație care ni s-a părut foarte romantică. Acolo am zis: asta este o locație splendidă! Dacă ne-am gândi vreodată, știi că îți povesteam eu că am vrea să ne căsătorim la 60 de ani. Și am zis: măi, dar totuși, nu ai vrea să ne căsătorim când încă arăt și eu a om? Ca să fiu și eu ok în rochia de mireasă și uite așa s-a concretizat. Noi oricum eram, dar am zis și pentru copiii noștri să trăiască evenimentul alături de noi și totuși să facem asta la o vârstă mai potrivită. Nu că nu ar fi potrivită și la 70 de ani, Doamne ferește, poate fi romantic și atunci!”, a povestit actrița pentru Playtech Știri.