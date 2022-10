Care este motivul pentru care Adele vrea să facă o pauză de la muzică

Adele, care a lansat recent videoclipul celui mai recent single al ei, I Drink Wine, a dezvăluit că plănuiește să facă o schimbare neașteptată în cariera ei.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu fanii din Los Angeles, Adele a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre planurile ei de viitor. Conform The Sun, artista în vârstă de 34 de ani a recunoscut faptul că intenționează să se concentreze asupra studiilor în loc să facă un nou album pentru că regretă că nu a mers la universitate. Cântăreața va începe luna viitoare seria de concerte din Los Vegas, Weekends with Adele, după ce a amânat show-urile în ianuarie cu câteva ore înainte.

„După Vegas îmi doresc foarte mult să obțin o diplomă în literatura engleză. Dacă nu aș fi reușit cu cântatul, cu siguranță cred că aș fi fost profesoară. Cred că profesoară de limba engleză. Clar simt că îmi folosesc pasiunea pentru limba engleză în ceea ce fac. Deși nu voi merge mai departe pentru obținerea unui loc de muncă după studii, mi-aș fi dorit să fi fost la universitate, să fi avut această experiență. Nu voi merge la o universitate, voi face online cu un tutore, dar acesta este planul pentru 2025”, a spus Adele.

Pe 15 octombrie 2021, Adele a lansat o nouă piesă, după 6 ani de pauză, numită Easy On Me, fiind primul single de pe albumul 30. Artista, cunoscută pentru faptul că-și intitulează albumele în funcție de vârsta pe care o are la lansarea lor, are acum 34 de ani, dar 30 a fost un număr important pentru ea.

Privind înapoi la ce a însemnat pentru ea anul 2019, cel în care a divorțat de Simon Konecki, ea a scris pe Instagram, la împlinirea a 31 de ani:

„La 30 de ani am fost atât de greu încercată, dar îmi asum asta și fac tot posibilul să învăț. Indiferent cât de mult trăim, viața este constantă și complicată uneori. M-am schimbat drastic în ultimii câțiva ani și încă mă schimb și este în regulă. 31 va fi un an important și îl voi petrece pe tot concentrându-mă asupra mea. Pentru prima dată după un deceniu, sunt gata să simt lumea din jurul meu și să privesc spre cer. Fiți blânzi cu voi înșivă, oameni suntem, mergeți încet, puneți telefonul jos și râdeți în hohote cu orice ocazie. Învățați să vă iubiți cu adevărat pe voi înșivă, tocmai mi-am dat seama că este mai mult decât suficient.”

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro