Camila Morrone, iubita lui Leonardo DiCaprio, apariție spectaculoasă în costum de baie

Camila Morrone se bucură alături de mama sa, Lucila, de o vacanță pe cinste în St Tropez. Cele două au fost surprinse la plajă, iar pozele ne dovedesc încă o dată că iubita lui Leonardo DiCaprio este copia fidelă a mamei sale.

Camila Morrone

Ambele au optat pentru costume de baie în două piese, ce le puneau în evidență trupurile armonioase și tonifiate. Camila a ales să poarte și o pereche de ochelari supradimensionați, iar Lucila a completat look-ul cu o șapcă, o pereche de cercei rotunzi și ochelari de soare.

Lucila Morrone

Potrivit Deadline, Camila a încheiat recent filmările pentru pelicula Marmalade. Din distribuția filmului regizat de Keir O’Donnell fac parte și actorii Joe Keery și Aldis Hodge.

Leonardo DiCaprio și Camila Morrone sunt împreună încă din decembrie 2017. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul lui Al Pacino, care a avut o relație cu Lucila din 2008 și până în 2019. Leonardo și Camila și-au păstrat relația departe de lumina reflectoarelor, însă cu mai multe ocazii au fost surprinși împreună. Aceștia au avut prima apariție publică oficială în februarie 2020, cu ocazia Premiilor Oscar, în cadrul cărora Leonardo a fost nominalizat pentru rolul său din Once Upon a Time… in Hollywood.

Foarte mulți au considerat chiar că diferența de vârstă dintre ei ar putea fi o problemă. Camila a vorbit în trecut despre despre acest lucru, dar și despre cum reușește să gestioneze valul de critici.

„Există atât de multe relații la Hollywood – și în istoria lumii – în care oamenii au diferențe mari de vârstă”, a declarat aceasta pentru Los Angeles Times în 2019, recunoscând că este deranjată de modul în care oamenii percep relația ei cu faimosul actor. „Cred că orice persoană ar trebui să se întâlnească cu cine dorește.”

Tânăra în vârstă de 25 de ani a dezvăluit și că este frustrant să fie cunoscută drept iubita lui Leonardo DiCaprio, având în vedere că și ea este actriță și a jucat în mai multe producții, precum Never Goin’ Back, Death Wish, Mickey and the Bear și Valley Girl.

„Este frustrant deoarece simt că ar trebui să ai o identitate și dincolo de persoana cu care ai o relație. Înțeleg asocierea, dar sunt sigură că va înceta și nu va mai fi un subiect atât de important.”, a mai spus ea.



Foto: Profimedia, Arhiva ELLE

