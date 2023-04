Bruce Willis și fiica sa, Mabel, surprinși în ipostaze emoționante

Bruce Willis și fiica sa au apărut împreună într-un filmuleț realizat de soția actorului, Emma Heming Willis, cu ocazia aniversării celor 11 ani ai micuței Mabel. Heming a postat pe contul său de Instagram, unde își ține la curent urmăritorii atât cu propriile activități, cât și cu starea de sănătate a actorului, un material video realizat dintr-o serie de imagini de familie, în care apare acesta, alături de una dintre fiicele pe care le are cu Heming.

Bruce Willis a fost diagnosticat recent cu demență frontotemporală, o afecțiune degenerativă care i-a afectat serios calitatea vieții și care l-a determinat să nu își mai poată urma cariera de popular actor în filme de comedie sau de acțiune. Inițial, Willis fusese diagnosticat cu afazie, însă după mai multe cercetări și teste medicii săi au ajuns la concluzia că actorul suferă, în fapt, de această condiție. Întreaga familie, atât cea actuală, cât și fosta soție a lui Willis, Demi Moore, și cele trei fiice pe care aceștia le au împreună, s-a coalizat în a-i fi cât mai aproape acestuia, pe măsură ce boala lui progresează, și au arătat deschidere în a vorbi public despre boala lui, pentru a ridica nivelul de interes pentru astfel de afecțiuni greu depistabile.

Acum, Bruce Willis și fiica sa, Mabel, apar în imagini unul alături de celălalt, părând să arate o relație tată-fiică foarte apropiată, iar filmulețul postat de Emma Heming pe data de 2 aprilie este însoțit de textul:

„11 ani fericiți, Mabel Ray! Energia ta este molipsitoare. Poți să luminezi întreaga încăpere cu zâmbetul tău. Este un privilegiu să fiu martoră la felul în care îți iubești familia și ai grijă de ea. Strălucește în continuare, dragostea mea, și amintește-ți întotdeauna să trăiești intens.” Cuplul mai are o fiică, în vârstă de 8 ani, Evelyn.

Cu o lună în urmă, Emma Heming a postat un video emoționant cu ocazia zilei de naștere a actorului.

„Deci astăzi este ziua de naștere a soțului meu”, spunea aceasta atunci. „Mi-am început dimineața plângând, după cum vă puteți da seama, de la ochii mei umflați și nasul congestionat. Cred că e important să vedeți toate părțile acestei povești. Sunt uneori tristă, în fiecare zi. Simt durere în fiecare zi. Și simt asta cu atât mai mult astăzi, de ziua lui.” Totodată, soția actorului le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul necondiționat pe care l-au oferit familiei sale în această perioadă dificilă.

„Astăzi este una dintre acele zile în care simt durere și tristețe. Dar lumina de la capătul tunelului sau partea bună din acest lucru este faptul că sunt foarte norocoasă să simt căldura și dragostea voastră, trimisă către soțul meu și către familia pe care o avem. Vă văd mesajele, poveștile pe care le împărtășiți, și tot ce pot spune este că vă mulțumesc.” În materialul postat acum, Bruce Willis și fiica sa se distrează într-o piscină și petrec timp în natură.

Bruce Willis are trei fiice din relația cu Demi Moore, cu care a fost căsătorit din 1987 până în 2000. Rumer Willis are acum 34 de ani, Scout Willis are 31, iar Tallulah – doar 29. Cele trei sunt foarte apropiate de tatăl lor, acum în vârstă de 68 de ani.

