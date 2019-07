Brad Pitt vorbește despre industria de la Hollywood și despre posibilitatea de a renunța la cariera sa

În ultimii ani, Brad Pitt, unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, nu a mai jucat în nicio producție, alegând să se implice mai mult în producție și, totodată, să se implice în viața familiei sale.

Anul acesta însă el va putea fi urmărit din nou pe marile ecrane în mult așteptatul film realizat de Quentin Tarantino, Once Upon a Time In Hollywood. Cu această ocazie, Brad Pitt a oferit un nou interviu pentru GQ Australia, actorul dezvăluind mai multe informații despre planurile sale de viitor.

„Sunt în spatele camerei în partea de producție și îmi place mult asta. Dar încep să fac mai puține. Chiar cred că este un joc al bărbaților mai tineri – nu că nu ar exista suficiente rolurile importante pentru bărbați mai în vârstă – dar simt, jocul în sine, se va schimba natural. Va fi o selecție naturală”, a declarat Brad Pitt.

Actorul a vorbit și despre serviciile de streaming precum Netflix (disponibil și în România) și Hulu, Brad Pitt dezvăluind că este curios care va fi viitorul filmului. „Chiar apreciez serviciile de streaming deoarece vedem din ce în ce mai multe proiecte de calitate. Vedem mai mulți scenariști și regizori și actori care primesc o șansă. Arată cât de multe persoane talentate există. Îmi place să cred că există loc pentru amândouă.”

Brad Pitt joacă alături de Leonardo DiCaprio și Margot Robbie în In Once Upon a Time In Hollywood, iar actorul a vorbit și despre relația lui cu Leonardo. „Am apărut cumva în același timp. Este acest tip care oferă atât de multe și chiar se luptă, așa că știi că este distractiv să poți juca alături de un asemenea actor. Și pur și simplu ne distrăm.”

El a explicat și motivul pentru a acceptat să joace în acest film, „Ei bine, ceea ce m-a atras, și ceea ce ne atrage pe noi toți, este să lucrăm cu Quentin. El este o voce originală în film și platourile lui de filmare sunt pline de entuziasm. De asta suntem aici.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

