Brad Pitt și Leonardo DiCaprio îi aduc un omagiu lui Luke Perry pentru rolul din „Once Upon a Time in Hollywood”

Exact asta s-a întâmplat când cei doi l-au întâlnit pe platourile de filmare ale Once Upon a Time in Hollywood, ultimul film al lui Quentin Tarantino, pe nimeni altul decât Luke Perry, starul din Beverly Hills, 90210. Da, acel Luke Perry, interpretul lui Dylan McKay, după care toate am suspinat în adolescență.

DiCaprio vorbește despre întâlnirea cu Luke Perry într-un interviu acordat Esquire: „Am ajuns acolo cu prietenul meu Vinny, care joacă de asemenea în film și amândoi am simțit imediat o tresărire: Doamne, uite-l pe Luke Perry”. Cât despre Brad Pitt? Acesta spune că, practic, a urlat „That’s Luke f**king Perry!”. Pitt explică reacția: „Eram ca niște copii ajunși în magazinul de dulciuri, pentru că în tinerețea noastră, Beverly Hills, 90210 era cel mai cool lucru din lume. Am fost foarte entuziasmat că am putut să joc altături de el.”

Ce nu știau nici DiCaprio, nici Pitt, era că Luke Perry va muri în martie, la vârsta de 52 de ani. Privind retrospectiv, cei doi actori spun că întâlnirea cu Perry a fost o experiență deosebită, pe care nu o vor uita niciodată: „Era un om incredibil de umil, de prietenos și de dedicat. Am apucat să vorbim de câteva ori, am avut niște conversații incredibile”, mărturisește Brad Pitt.

Din păcate, în cariera lor îndelungată, atât Brad Pitt, cât și Leo DiCaprio s-au mai confruntat cu moartea colegilor actori, cum a fost și în cazul lui Burt Reynolds, care ar fi trebuit să joace în Once Upon a Time in Hollywood, dar a murit în septembrie anul trecut, la 82 de ani. Cei doi au avut privilegiul de a-l întâlni la repetiții, unde au citit scenariul împreună. Brad Pitt descrie întâlnirea cu Reynolds în stilul caracteristic: „it was a f***ing pleasure”.

Limbajul explicit al lui Pitt poate fi de înțeles, în condițiile în care acesta nutrea dintotdeauna o deosebită admirație pentru Burt Reynolds: „Trebuie să mă înțelegi, pentru mine, care am crescut în Munții Ozark, uitându-mă la Smokey and the Gun, el era the guy. Întotdeauna avea ceva inteligent și percutant de spus. Nu îl mai întâlnisem până atunci, așa că experiența de a fi acolo mi-a amintit de cât de mult îmi plăcea de el în copilărie.”

Once Upon a Time in Hollywood a avut zilele astea premiera la festivalul de film de la Cannes și abia așteptăm să îl vedem în cinematografe.

Foto: PR

