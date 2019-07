Brad Pitt și Leonardo DiCaprio au în comun o pasiune neobișnuită

Brad Pitt și Leonardo DiCaprio s-au bucurat de câteva seri împreună, sculptând obiecte în ceramică, o pasiune pe care o au de mult timp în comun. O sursă apropiată celor doi actori a declarat că „Brad are acasă propriul studio de sculptat, iar Leo iubește să vină la el pentru a-l folosi. Câteodată, stă împreună cu prietenii artiști ai lui Brad, iar alteori sunt doar ei doi. Leo aduce sandvișuri de la restaurantul lor preferat, Fat Sals, și își petrec seara creând artă până dimineața.”

Renumita scenă romantică dintre Patrick Swayze și Demi Moore, din 1990, a fost parodiată în nenumărate rânduri de fanii de pe Twitter, făcând referire la pasiunea celor doi. Leo și Brad joacă împreună în cel mai recent film al lui Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, care va avea premiera luna viitoare. Leo interpretează rolul lui Rick Dalton, în timp ce Brad este prietenul lui Rick, Cliff Booth.

În film, Rick locuiește aproape de Sharon Tate, a cărei moarte în 1969 provocată de către Manson Family a terifiat întreaga lume. Sursa a adăugat că „filmul a fost destul de extenuant pentru Brad și Leo, deci este o plăcere să-i vadă formând o legătură de prietenie.” Cât despre obiectele pe care cei doi le sculptează, se spune că ar putea să ajungă chiar pe piață, iar fanii ar avea o șansă să le achiziționeze.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

