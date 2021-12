Brad Pitt face o schimbare surprinzătoare de carieră

În anii ’80, Miraval Studios era locul în care orice artist își dorea să ajungă. Trupe precum Pink Floyd, AC/DC și The Cure au înregistrat în studioul din Franța multe dintre cântecele lor celebre. În ciuda succesului de care se bucura la acea vreme, Miraval Studios, care a fost construit în 1977 de cântărețul de jazz Jacques Loussier, nu a mai fost folosit de mai bine de 20 de ani. Însă, mulțumită lui Brad Pitt, faimosul studio va prinde din nou viață.

Actorul în vârstă de 57 de ani, în parteneriat cu producătorul muzical Damien Quintard, va renova Miraval Studios, pe care îl va redeschide anul viitor.

Într-un comunicat de presă, Quintard a vorbit despre colaborarea cu Pitt, susținând că s-au înțeles încă de prima oară, când s-au întâlnit la Paris.

„A fost un moment intens, în care am vorbit și am tot vorbit despre muzică. Am fost fascinat și uimit de cât de sensibilă și precisă era analiza lui muzicală”.