Beyonce are o nouă statuie din ceară, însă fanii nu au fost deloc impresionați

Muzeele cu statui din ceară devin din ce în ce mai populare și mai apreciate, tocmai pentru faptul că prezintă copii fidele ale vedetelor, detaliile fiind create, de cele mai multe ori, aproape perfect.

Acum șapte luni însă, o statuie a lui Beyonce din Madame Tussauds New York, a devenit virală pe internet, căci avea pielea prea albă. Cu siguranță nu a fost un moment foarte bun pentru cei care au realizat figurina, iscându-se un scandal.

Acum, greșelile trecutului sunt repetate de un muzeu din Niagara Falls, Canada. Pe lângă pielea albă a statuii, trăsăturile acesteia nu aduc deloc cu cele ale faimoasei Beyonce. Să fim serioși, cu toții știm foarte bine cum arată cântăreața, cum se pot comite atâtea nereguli tocmai la statuile care o imită pe ea?

According to the curators of the wax museum in Niagara Falls, this is Beyoncé. pic.twitter.com/jrhd1J1qlI

— Ama Scriver (@amascriver) February 11, 2018