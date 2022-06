Beyoncé a lansat primul single de pe noul său album, Renaissance

Vești grozave pentru fanii lui Beyoncé! După aproape șase ani de la lansarea albumului Lemonade, cântăreața revine în atenția publicului. Artista în vârstă de 40 de ani a dezvăluit că pe data de 29 iunie va lansa un nou album, intitulat Renaissance. Până atunci însă, Beyoncé le-a oferit fanilor șansa să asculte primul single extras de pe album. Cântecul se numește Break My Soul și a fost lansat aseară, cu câteva ore înainte de miezul nopții. Pentru această melodie Beyoncé a colaborat cu producătorii Tricky Stewart și The-Dream, doi artiști cu care a lucrat și în trecut, mai exact pentru piesa Single Ladies.

Artista a anunțat încă de anul trecut că pregătește noi cântece, declarând că pandemia a motivat-o să revină în atenția publicului.

„Cu toată izolarea și nedreptatea din ultimul an, cred că suntem cu toții pregătiți să evadăm, să călătorim, să iubim și să râdem din nou. Simt că se naște o renaștere, iar eu vreau să fac parte din alimentarea acestei evadări în orice mod posibil. Sunt în studio de un an și jumătate”, a spus artista într-un interviu pentru Harper’s Bazaar.

În ceea ce privește procesul de creație, aceasta a mărturisit că de cele mai multe este un act complex și care necesită mult timp.

„Uneori îmi ia un an să caut personal printre mii de sunete pentru a găsi exact kick-ul sau snare-ul potrivit. Un refren poate avea până la 200 de armonii suprapuse. Cu toate acestea, nimic nu se compară cu cantitatea de dragoste, pasiune și vindecare pe care o simt în studioul de înregistrări. După 31 de ani, mă simt la fel de emoționată ca atunci când aveam nouă ani. Da, muzica vine!”

Deși nu a mai lansat un album solo din 2016, Beyoncé a colaborat în 2018 cu JAY-Z pentru albumul Everything Is Love. Apoi, în următorii ani, a lansat mai multe piese precum Black Parade sau Be Alive.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro