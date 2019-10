Bella Hadid vorbește deschis despre problemele de sănătate mintală cu care s-a confruntat

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, Bella Hadid le-a mărturisit urmăritorilor săi de pe Instagram experiența ei cu problemele de sănătate mintală prin intermediul unui mesaj emoționant. Bella le-a oferit câteva sfaturi celor care se află într-o situație similară celei prin care a trecut ea și a povestit cât de important este să nu te lași pradă presiunii din mediul online.

Bella Hadid a adus în discuție un aspect extrem de important și care este tot mai des adus în discuție, și anume modul prin care ne influențează viața rețelele de socializare: „Ieri a fost Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Este o luptă pe care știu că mulți dintre noi o ducem sau am dus-o în trecut. Iar dacă nu te-ai confruntat până acum, cu siguranță cunoști pe cineva are se confruntă.. este ceva de care am avut parte câțiva ani, dar am ajuns în punctul în care să nu mă consum atât de tare precum o făceam în trecut. Încă am zile proaste, dar sunt recunoscătoare pentru punctul în care am ajuns astăzi, pentru vârsta de 23 de ani pe care o am. Vreau să adaug faptul că tot ceea ce vezi în mediul online nu este ceea ce pare. Fericirea pe care o vedem în online, în timp ce noi suntem triști în viața reală, nu are legătură, dar uneori este mai ușor să trăiești în interiorul tău cu tristețe decât să vorbești despre asta.”

Pe lângă asta, din prisma experienței ei, Bella le-a oferit persoanelor care se confruntă cu astfel de probleme, și nu numai, câteva sfaturi esențiale: „Nu vă simțiți presați de lucrurile pe care le vedeți în mediul virtual. Dacă nu vrei să te ridici din pat, nu o face. Dacă vrei să anulezi toate planurile, anulează-le. Să fii bun, protector cu tine și cu energia ta este ceea ce am învățat că mă poate ajuta. Dacă te simți presată de lumea din jurul tău, cere ajutor. Nu trebuie să te confrunți singură cu problemele mintale. Trebuie să oferim iubire și să primim iubire.”

Bella Hadid a vorbit și despre puterea cuvântului și cum un simplu zâmbet sau o vorbă bună spusă la momentul potrivit poate schimba ziua unui om: „Niciodată nu știi cât de mult cuvintele sau un simplu zâmbet poate schimba ziua unui om, poate chiar și a ta. Dacă citești asta și simți că nu există lumină la capătul tunelului, ei bine, există. Ești puternică, ești îndeajuns de bună și meriți să fii fericită.”

