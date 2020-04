Au ieșit la iveală mesajele pe care Meghan Markle și Prințul Harry le-au trimis lui Thomas Markle, tatăl Ducesei

Conflictul dintre Thomas Markle, Prințul Harry și Meghan Markle pare că nu o să se sfârșească prea curând. Recent au fost dezvăluite mai multe documente depuse la Înalta Curte de Justiție din Londra care arată o serie de mesaje pe care Prințul Harry și Meghan Markle i le-au trimis lui Thomas cu doar câteva zile înainte de nunta lor.

Pe data de 14 mai 2018, Thomas Markle a confirmat faptul că nu va participa la nunta fiicei sale, care urma să aibă loc pe 19 mai. Prințul Harry i-a trimis lui Thomas mai multe mesaje prin care încearcă să îl convingă să nu mai vorbească cu presa.

„Tom, sunt Harry și te voi suna acum. Te rog răspunde, mulțumesc! Tom, sunt Harry din nou! Chiar trebuie să îți vorbesc. Nu trebuie să îți ceri iertare, înțelegem circumstanțele, dar „vei înrăutăți situația dacă o să vorbești în mod public”, a fost mesajul trimis de Prințul Harry lui Thomas Markle pe data de 14 mai 2018, conform documentelor.

„Dacă o iubești pe Meg și vrei să faci ceea ce este bine, te rog, sună-mă, există două soluții de a rezolva problema asta, fără implicarea presei care a creat intenționat această situație. Așa că, te rog, sună-mă pentru a-ți putea explica. Eu și Meg nu suntem supărați, vrem să vorbim cu tine. Mulțumesc. Orice discuție cu presa va fi în dezavantajul tău, ai încredere în mine, Tom. Doar noi te putem ajuta, așa cum am încercat din prima zi”, a mai fost un alt mesaj trimis de Prințul Harry.

Thomas nu i-a răspuns și a declarat pentru TMZ faptul că a suferit un atac de cord și că este internat în spital.

Meghan Markle a încercat să își contacteze tatăl pe data de 15 mai 2018, explicându-i că este îngrijorată în legătură cu starea lui de sănătate. „Am încercat să te contactez toată săptămâna, dar nu răspunzi la apelurile sau mesajele noastre. Sunt foarte îngrijorată în privința stării tale de sănătătate și a siguranței tale, așa că am luat toate măsurile necesare protejării tale, dar nu știu ce altceva aș mai putea face dacă nu ne răspunzi… Ai nevoie de ajutor? Putem trimite echipa de securitate din nou? Îmi pare foarte rău să aflu că ești în spital, dar trebuie să iei legătura cu noi. În ce spital ești internat?”, i-a scris Meghan Markle tatălui său.

„Eu și cu Harry am luat în această dimineață decizia de a trimite aceeași echipă de securitate pe care ai refuzat-o pentru a se asigura că ești în siguranță…. Vor fi la dispoziția ta oricând vei avea nevoie. Te rog, sună-mă cât de repede poți, toată situația asta este îngrijorătoare, dar sănătatea ta este cea mai importantă”, i-a mai spus Meghan Markle lui Thomas.

Recent, Prințul Harry și Meghan Markle au decis să nu mai colaboreze cu o serie de tabloide din Marea Britanie, printre care The Sun, Daily Mail, Daily Mirror și Daily Express.

În luna februarie a lui 2019, The Mail on Sunday a publicat mai multe părți dintr-o scrisoare a lui Meghan Markle, scrisă de mână, scrisoare venită chiar din partea lui Thomas. Thomas Markle a decis să publice scrisoarea pentru că unele lucruri nu erau prezentate în mod corect. „Am decis să fac publice diferite fragmente din scrisoare din cauza articolului scris de prietenii lui Meghan în revista People. Trebuie să mă apăr. Am publicat doar anumite părți, deoarece restul erau atât de dureroase. Această scrisoare nu mi s-a părut plină de iubire. M-a rănit”, a declarat Thomas.

Acesta face referire la cuvintele spuse de o sursă apropiată lui Meghan, care a declarat în urmă cu câteva luni că toate acțiunile lui Thomas nu fac altceva decât să o îndepărteze pe fiica sa, deoarece ea i-a cerut să nu mai comunice cu presa, iar el exact asta a făcut.

