Prima apariție TV a lui Meghan Markle după renunțarea la titlul regal

Meghan Markle a vorbit despre noul documentar Disney, Elephant, pe care aceasta îl narează, într-un interviu pre-înregistrat, pentru emisiunea Good Morning America. „Meghan a filmat acest interviu vara trecută și nu a fost chiar o discuție cu redactorii Good Morning America”, a declarat un reprezentant.

De-a lungul interviului, Markle a declarat: „Sunt foarte recunoscătoare că am avut oportunitatea să particip în a aduce povestea elefanților la viață. Mă simt foarte norocoasă că am putut să am o experiență directă cu elefanții în habitatul lor natural. Atunci când petreci timp conectându-te cu ei și cu celelalte animale sălbatice, începi să înțelegi rolul pe care îl avem în păstrarea lor în viață și siguranța lor”.

Fosta actriță din Suits, care este și o activistă pentru drepturile animalelor alături de soțul ei, a adăugat: „Sper ca atunci când oamenii vor viziona acest film, vor realiza cât de conectați suntem cu toții între noi și că, dacă am fi mai conștienți în legătură cu obstacolele cu care ne confruntăm, cred că am fi mai înțelegători unii cu alții. Nu mă refer doar la relațiile interumane, ci și la conviețuirea cu animalele de pe acest pământ”.

Meghan și Harry au părăsit stilul de viață regal pe data de 31 martie 2020 și s-au mutat în Los Angeles alături de fiul lor, Archie. Săptămâna trecută, aceștia au cumpărat alimente și le-au împărțit celor afectați de pandemia de coronavirus. Cuplul a finanțat fundația locală Project Angel Food și o sursă a declarat pentru Page Six că „cei doi au făcut și câteva vizite discrete prin Los Angeles”.

Sursa a spus și că: „Au făcut și voluntariat de câteva ori. Ce este însă foarte plăcut este că organizația susținută de ei a primit un număr ridicat de donații, o mare parte din ele au fost donate pentru ziua de naștere a copilului lor, Archie, care va împlini vârsta de un an pe 6 mai. Acest lucru îi face pe Meghan și Harry foarte fericiți”.

Text: Alexandra Dima

Foto: Hepta

