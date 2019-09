Ashton Kutcher a avut parte de un incident în timp ce avea grijă de fiica lui

Ashton Kutcher și Mila Kunis formează unul dintre cele mai iubite cupluri de la Hollywood, iar împreună au doi copii, pe Wyatt Isabelle în vârstă de patru ani, și pe Dimitri Portwood, în vârstă de doi ani. Cei doi sunt extrem de implicați în educația celor doi, deși au și alte activități.

Actorul în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Live With Kelly și Ryan” faptul că a reușit să se accidenteze la un deget, în timp ce încerca să o pună în pat pe fiica lui, Wyatt Isabelle, în vârstă de patru ani.

„Eram în pat, iar fiica noastră a intrat în cameră ca să sară în pat cu noi, iar Mila și Wyatt au avut o ceartă în ziua respectivă”, a explicat Ashton. „Așa că Wyatt a venit în camera noastră și uneori o iau în spate și încerc să o așez în patul ei. Mă tot gândeam dacă să stau acum 15 minute să încerc să o pun în pat pe Wyatt sau să discut de dimineață 15 minute cu Mila pentru că încercam să o ducem la culcare. Îmi place să o iau în spate pentru că este foarte drăguț. Așa că m-am gândit că ar trebui să o pun în pat ca să se culce. Am făcut un pas și după am coborât din pat. Însă, degetul meu părea că s-a rupt. Stăteam pe podea și i-am spus soției mele, Mila: ‘Iubito, cred că trebuie să o pui pe Wyatt în pat.’ Așa că Mila a venit și a dus-o în pat.”

Chiar dacă era extrem de speriat să vadă ce s-a întâmplat cu degetul lui și dacă s-a accidentat extrem de grav, el a descoperit ulterior că și-a scrântit degetul. „Era trei dimineața și nu voiam să mă duc la urgențe. Așa că am încercat să fac o mișcare precum cea a lui Mel Gibson, din filmul ‘Armă Mortală’ și să repar singur ce am făcut”, a spus Ashton în cadrul emisiunii Live With Kelly și Ryan. „Iar în momentul acela Mila mi-a spus: „Este cel mai sexy lucru pe care l-ai făcut vreodată.” Iar Ashton i-a răspuns în aceeași manieră: „Atunci îmi voi rupe degetul pentru tine în fiecare seară.”

În ciuda faptului că nu s-a accidentat chiar atât de grav, într-o notă amuzantă, Asthton Kutcher le-a dat un sfat tuturor și le-a spus să aibă grijă de copii lor, chiar și noaptea când vin în camera lor: „Astfel că, aveți grijă când vin copii în camera voastră noaptea. Poate fi mult mai periculos decât vă imaginați.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

