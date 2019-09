Ariana Grande dă în judecată un cunoscut brand de modă

Un nou conflict pare să o aibă în centru de această dată pe Ariana Grande, care a dat în judecată un cunoscut brand, mai exact Forever 21, din cauză că ar fi postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu un model care seamănă destul de mult cu Ariana.

Mai multe imagini din videoclipul „7 Rings”, al Arianei Grande au fost reproduse și folosite ulterior în promovarea brand-ului pe Instragam, iar asemănarea dintre model și Ariana este foarte mare. Mai precis, Ariana are o coadă de cal, este îmbrăcată cu un top și pantaloni sport, iar la fel este și modelul din imagini. În imaginea pe care Forever 21 a postat-o pe Instagram, modelul mai poartă și un accesoriu pentru păr, pe care și Ariana îl poartă în videoclip. Descrierea imaginii conține și versuri ale piesei „7 Rings” (“Gee thanks, just bought it”) și îndeamnă urmăritorii să cumpere piesele vestimentare. Într-o altă imagine, un model poartă pantaloni capri camuflaj și stiletto de culoare roz.

View this post on Instagram A post shared by Diet Prada ™ (@diet_prada) on Sep 3, 2019 at 2:36pm PDT

Plângerea are în vedere faptul „că asemănarea este neobișnuită, iar intențiile brand-ului Forever 21 erau clare: să influențeze publicul să creadă că Ariana Grande promovează acest brand și că se asociază imaginii acestuia.” Plângerea include și imagini care să exemplifice faptul că nu au avut permisiunea ei să folosească aceste imagini.

Ariana Grande a lansat în luna noiembrie piesa „Thank U, Next”, iar atunci Forever 21 a luat legătura cu un reprezentant al ei pentru a face un parteneriat care să se concretizeze mai mult pe rețelele de socializare. Reprezentantul ei ar fi acceptat acest parteneriat, însă în ultimul moment au refuzat din cauza faptului că nu ar fi avut destui bani să o plătească pe Ariana.

În luna februarie, după ce Ariana a lansat albumul „Thank U, Next”, și-a contactat avocații imediat după ce a văzut aceste imagini. De vreme ce Forever 21 a fost de acord să șteargă imaginile, unul dintre avocați pretinde faptul că imaginile au rămas pe rețelele de socializare până la mijlocul lunii aprilie.

Într-un comunicat, Forever 21 a contestat aceste acuzații, dar nici nu a putut să aducă dovezi în acest sens.„Sperăm că vom găsi o modalitate prin care să rezolvăm acest lucru de comun acord și să continuăm să lucrăm împreună pe viitor.” Acuzațiile pe care avocatul Arianei le aduce brand-ului se bazează pe violarea imaginii publice, mai precis pe folosirea numelui și identității ei în diferite reclame. De asemenea, se aduce în discuție și promovarea falsă pe care Forever 21 o face și încălcarea drepturilor de autor. Avocatul cere daune morale în valoare de 10 milioane de dolari.

Poate fi o strategie prin care Forever 21 s-a folosit de imaginea ei în scopul de a-i face pe cumpărători să creadă că Ariana Grande promovează acest brand. Forever 21 poate pretinde faptul că imaginile sunt reprezentative pentru un anumit trend în modă și că nu au avut ca sursă de inspirație imaginile postate de Ariana Grande pe Instagram. În același timp, tinerii care o urmăresc pe Ariana Grande pe Instagram și o apreciază, vor să se îmbrace precum ea.

De asemenea, avocatul pe care îl are Ariana Grande pretinde că Forever 21 este în căutarea unei promovări și a unei strategii pe rețelele de socializare în fața competitorilor, mai cu seamă că brand-ul este amenințat în acest moment în faliment.

Citește și:

Ariana Grande este dată în judecată pentru că postează fotografii cu ea însăși

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro