Anunțul făcut de Paul Ipate după relația de 7 ani cu Jojo

Invitat la podcastul prezentat de Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Paul Ipate a povestit cum l-a schimbat Jojo de-a lungul timpului. „Eu am avut un respect pentru Cătălina și îl am în continuare, dar e acel tip de respect în care nu-ți permiți să te comporți într-un fel, nu ca să nu jignești, nu ca să demonstrezi ceva, ci pentru că omul este atât de mișto și de rafinat, încât și tu îți dorești să fii la fel de rafinat. Cătălina a făcut din mine un bărbat mișto. În momentul în care ne-am combinat, eu nu mă priveam pe mine ca un bărbat, ci ca un băiat de treabă. Nu aveam încredere în mine să mă privesc altfel, să evoluez”, a declarat actorul în cadrul interviului.

În ceea ce privește modul în care se împacă viața personală cu cea profesională, Paul Ipate a dezvăluit că a refuzat de multe ori să lucreze alături de partenera lui. „Am refuzat foarte multe campanii. Am fost foarte rigid în privința asta și, la început, am refuzat să lucrez cu ea și în continuare refuz să lucrez cu ea, pentru că nu cred că o relație poate avea o viață lungă dacă stai atât de mult, inclusiv la muncă, cu partenerul. Nu mi se pare ok. Am făcut o piesă de teatru, două împreună, dar au fost și piese pe care le-am refuzat pentru că era și Cătălina. Ea, de exemplu, nu are o problemă cu chestia asta”, a mai continuat actorul.

Cătălina Grama sau Jojo, așa cum este cunoscută publicului larg, și Paul Ipate au împlinit recent 7 ani de relație. Cu această ocazie, actrița a marcat acest moment special din viața ei printr-un mesaj emoționant pe care i l-a transmis partenerului ei.

„7 ani! Azi! La mulți ani iubirea vieții mele”, a fost mesajul scris de Jojo pe Instagram, însoțit de o imagine cu ea și Paul Ipate într-o ipostază tandră.

Jojo și Paul Ipate formează un cuplu din 2014 și au împreună o fetiță, Zora. Actrița mai are un băiețel, pe nume Achim, dintr-o relație anterioară. Formează un cuplu solid, iar cei doi nu s-au căsătorit până acum. Jojo a făcut declarații într-un interviu pentru revista Viva! despre motivul pentru care ea și partenerul ei nu au făcut acest pas. „Nu suntem căsătoriți cu acte. Suntem căsătoriți cu sufletul. Când iubeşti, contează cel mai mult iubirea. Atât. Eu nu îl iubesc pe Paul pentru numele lui. Nici el pentru numele meu. Ne iubim pur şi simplu.”

Jojo a povestit și cum anume a reușit actorul să o cucerească și să o impresioneze. „Cu sensibilitatea şi umorul lui. Şi cu una dintre melodiile compuse de el. A fost dragoste la prima ascultare”, a spus actrița pentru sursa citată anterior.

Nu este pentru prima dată când Jojo vorbește cu sinceritate despre relația ei cu actorul Paul Ipate. „Când l-am întâlnit pe @paulipate nu îmi imaginam că este posibil să găsesc un partener de viață cu care să am atâtea lucruri în comun. Un om care să ne iubească pe mine și Achim până la cer și după și care să fie în stare să meargă până la capătul lumii pentru noi. Nu credeam că poți râde la fel zile în șir și ani în șir și că iubirea se poate transforma în ceva și mai puternic pe măsură ce trec anii”, povestea Jojo pe contul ei de Instagram în urmă cu un an, atunci când a aniversat 6 ani de relație cu Paul Ipate.

Foto: Instagram

