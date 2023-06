Andrei Aradits, dezvăluiri despre viața după divorț. Cum se descurcă în ipostaza de tată singur

Anunțul din luna martie că Andrei Aradits a divorțat de soția lui, Andreea, a surprins pe toată lumea. Andrei Aradits și fosta lui soție, Andreea, au împreună un fiu, pe nume Eric, care îi calcă pe urme tatălui său, având deja la activ câteva apariții în seriale precum cunoscuta producție „Las Fierbinți” difuzată de PRO TV. A mai jucat în scurtmetrajul „Excursie”, dar și în pelicula „Octav”, alături de nume celebre, precum Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Lia Bugnar, Dana Rogoz, Andi Vasluianu și nu numai.

Andrei Aradits a dezvăluit în cadrul podcast-ului Vorba lu’ Jorge că a divorțat. Actorul nu a dorit să ofere amănunte cu privire la separare și la motivele pentru care căsnicia lui s-a încheiat, dar a precizat că fosta lui soție se află în India de mai multe luni de zile, acolo unde face yoga. Fiul lor, Eric, a fost afectat de divorț.

„Am divorțat. Se pronunță pe 13 sau pe 15 martie. E în India de vreo 6 luni de zile, face yoga. Doar eu cu el (n.r. Eric ) suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Unul dintre lucrurile de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: ‘Ok, nu-ți permiți treaba asta.’ E mult mai înțelept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog. Și mie îmi pare rău. (…) Am depus actele de divorț în septembrie. Voiam să termin chestia asta, dacă tot asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le termini frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut.”

În același podcast, Andrei Aradits a vorbit despre fiul lui. Actorul a povestit că Eric își dorește să urmeze o carieră în actorie și s-a orientat către o facultate în străinătate.

„Acum, a depus actele, vrea să facă tot treaba asta, din păcate. Am încercat să-l îndrum cumva către o facultate de afară. Problema este că toate facultățile de profil de afară sunt în limbile specifice și cum Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană are niște prețuri de care nu te atingi, a rămas o posibilitate în Irlanda. Dacă l-ar primi acolo ar fi ideal. A depus, habar n-am, să vedem ce lucruri mai trebuie făcute.”

Cum se descurcă Andrei Aradits în ipostaza de tată singur

Actorul a mărturisit într-un interviu recent că are mari emoții pentru fiul lui, Eric, deoarece a terminat clasa a XII-a și urmează să susțină examenul de bacalaureat.

„Fi-miu trebuie să dea Bac-ul. Dacă-l dă, sper să-l dea. Habar nu am. Aștept rezultatul grevei, că fi-miu dă Bac-ul. Din păcate, eu am foarte mari emoții. Nu știu cât are el”, a declarat actorul pentru ego.ro.

Andrei Aradits a mai povestit că are mare încredere în fiul lui, dar că are emoții cu privire la acest examen atât de important.

„Independent este, sigur pe el- da, caracter puternic- da, însă nu îmi aduc aminte să fi spus vreodată că este un copil silitor. Nu că nu ar fi. Acum pe bune, am încredere în el. Este ok. Emoții am, că na”, a mai declarat Andrei Aradits pentru sursa menționată anterior.

