Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales

Andreea Vasile și Bogdan Albulescu au fost în vacanță împreună alături de partenerii lor de viață.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 19.08.2025, 09:42,  de  ELLE.ro
1. Andreea Vasile și Bogdan Albulescu
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Pentru Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, cei care îi interpretează pe Amalia și Dinu în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, vacanța de vară a fost prilejul perfect de a se reconecta la viața personală, dar și de a petrece timp împreună cu familiile lor, dincolo de platourile de filmare.

„Cred că pauzele sunt extrem de importante, utile și binevenite, mai ales după o perioadă lungă de muncă. Aveam nevoie de timp doar cu băieții mei, cu nimic altceva pe lângă. Am avut timp să ne jucăm în mare, să mergem cu paddleboard-ul și să ne bucurăm de liniște. Pentru mine, orice decuplare după o perioadă intensă e un prilej bun de a mă încărca și odihni pentru ce urmează. Un fel de reculer pour mieux sauter”, spune Andreea Vasile.

Vacanța alături de colegul de platou și de partenerii lor de viață a fost una memorabilă.

„A fost una dintre cele mai frumoase vacanțe. Cu cine lungi, dimineți cu briză și cu copiii pe plajă și prosecco împărțit cu Olivia, soția lui Bogdan. Bonus pentru copii erau plecările lui Bogdan la snorkeling, de unde se întorcea cu ‘comori găsite pe fundul mării.”

Bogdan Albulescu confirmă că experiența a fost una aparte:

„A fost o vacanță exact pe sufletul meu, am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura. În Grecia m-am bucurat de snorkeling și scufundări, iar pe Via Transilvanica am descoperit mountain bike-ul. A fost combinația perfectă, care m-a încărcat complet.”

Dincolo de locuri și activități, vacanța i-a adus pe actori mai aproape de familie și prieteni. „Timpul petrecut cu băieții mei, lipsa alergăturii, zile întregi fără să mă gândesc la ce urmează să fac a doua zi, asta a fost cel mai valoros pentru mine”, a povestit Andreea Vasile. Bogdan a mărturisit că „pe Via Transilvanica am descoperit o comunitate de oameni incredibil de pasionați și uniți. A fost neașteptat de emoționant și mi-a reamintit cât de puternice pot fi legăturile autentice.”

Cât despre personajele lor, actorii au și ei câte o viziune: „Cred că Amaliei i-ar plăcea mai mult la munte. O văd într-o drumeție mai degrabă decât pe plajă”, spune Andreea. „Dinu? Clar Spania. Poate un sat din Andaluzia sau Barcelona. Ar lua o carte groasă cu el, ar face planuri mari, dar cel mai probabil s-ar relaxa total”, completează Bogdan.

Chiar dacă vacanța a fost o gură de aer proaspăt, energia platourilor de filmare rămâne de neînlocuit pentru amândoi.

„Am învățat că cel mai important lucru e să fii prezent acolo unde ești, cu totul. Așa că în vacanță am fost 100% acolo, iar la filmări sunt la fel”, spune Andreea. Iar Bogdan recunoaște: „Mi-a lipsit vibe-ul de pe platou, glumele dintre duble, agitația, colegii. E un ritm greu de înlocuit.”

Publicul îi va revedea pe Andreea Vasile și Bogdan Albulescu în rolurile Amaliei și lui Dinu în sezonul 3 al serialului Iubire cu parfum de lavandă începând cu 12 septembrie, difuzat în fiecare vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Citește și:
Cum arată cea de-a doua rochie de mireasă purtată de Alina Eremia la nuntă și ce ținute au ales vedetele

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Catherine Zeta-Jones și soțul ei, Michael Douglas, dețin patru case împreună: "Nu e excesiv, e doar foarte confortabil"
People
Catherine Zeta-Jones și soțul ei, Michael Douglas, dețin patru case împreună: "Nu e excesiv, e doar foarte confortabil"
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre tânără
People
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre tânără
Anunț oficial: Când începe sezonul 10 MasterChef România
People
Anunț oficial: Când începe sezonul 10 MasterChef România
Ana Bodea, vacanță pe o insulă pustie din Croația. Cum a fost surprinsă actrița alături de partenerul ei, Valentin Butnaru
People
Ana Bodea, vacanță pe o insulă pustie din Croația. Cum a fost surprinsă actrița alături de partenerul ei, Valentin Butnaru
Andreea Antonescu dezvăluie cel mai greu moment al vieții ei: "Acel eveniment este singurul care m-a doborât"
People
Andreea Antonescu dezvăluie cel mai greu moment al vieții ei: "Acel eveniment este singurul care m-a doborât"
Andreea Ibacka și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj a transmis soțul ei, Cabral: "I-am mâncat tinerețile"
People
Andreea Ibacka și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj a transmis soțul ei, Cabral: "I-am mâncat tinerețile"
Libertatea
Cum a apărut Elena Udrea la munte alături de Adrian Alexandrov și fiica lor. „Eva si Igor, care ne-a apărat de urs. Este puternic”
Cum a apărut Elena Udrea la munte alături de Adrian Alexandrov și fiica lor. „Eva si Igor, care ne-a apărat de urs. Este puternic”
Dieta cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce alimente consumă pentru a se menține în formă. „Am golit frigiderul”
Dieta cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce alimente consumă pentru a se menține în formă. „Am golit frigiderul”
Tensiune și surprize la Insula iubirii 2025. Imaginile care le-au cutremurat pe concurente
Tensiune și surprize la Insula iubirii 2025. Imaginile care le-au cutremurat pe concurente
Dani Mocanu a anunțat că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni: „Dumnezeu m-a ajutat”
Dani Mocanu a anunțat că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni: „Dumnezeu m-a ajutat”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista
Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista
Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Laura Vicol, din nou în atenția tuturor! Anunțul momentului zguduie scena publică, după ce gestul ei a luat prin surprindere pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta să sfideze atât de repede regulile, chiar în public
Laura Vicol, din nou în atenția tuturor! Anunțul momentului zguduie scena publică, după ce gestul ei a luat prin surprindere pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta să sfideze atât de repede regulile, chiar în public
catine.ro
Cum poți îmbunătăți textura pielii, conform medicilor dermatologi
Cum poți îmbunătăți textura pielii, conform medicilor dermatologi
Horoscopul zilei de 20 august 2025. Scorpionii vor schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 august 2025. Scorpionii vor schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce personaj din serialul Wednesday ești, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce personaj din serialul Wednesday ești, în funcție de zodie. Ce arată astrele
O nouă lovitură pentru familia Beckham. Ce s-ar fi aflat după ce Brooklyn și Nicola Peltz și-au reînnoit jurămintele
O nouă lovitură pentru familia Beckham. Ce s-ar fi aflat după ce Brooklyn și Nicola Peltz și-au reînnoit jurămintele
Mai multe din people
Prințul William și Kate Middleton își schimbă reședința. Două familii au fost nevoite să-și părăsească casele din apropiere
Prințul William și Kate Middleton își schimbă reședința. Două familii au fost nevoite să-și părăsească casele din apropiere
People

Prințul William și Kate Middleton se mută la Windsor, o decizie care a afectat două familii din apropiere.

+ Mai multe
Laura Cosoi și soțul ei, schimbare importantă în familia lor. Ce decizie au luat: "Nu ne descurcăm"
Laura Cosoi și soțul ei, schimbare importantă în familia lor. Ce decizie au luat: "Nu ne descurcăm"
People

Laura Cosoi a dezvăluit ce decizie a luat alături de soțul ei privind educația fiicelor lor.

+ Mai multe
Leonardo DiCaprio și iubita sa, Vittoria Ceretti, gesturi romantice pe un iaht, în timpul vacanței în Spania
Leonardo DiCaprio și iubita sa, Vittoria Ceretti, gesturi romantice pe un iaht, în timpul vacanței în Spania
People

Leonardo DiCaprio și partenera lui, Vittoria Ceretti, se bucură de soare în vacanța lor din Spania.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC