Andreea Marin, primele declarații după ce a câștigat Masked Singer cu personajul Muma Pădurii: „Am îmbătrânit… cu succes!”

Finala emisiunii Masked Singer România sezonul 2 le-a adus telespectatorilor o foarte mare surpriză. Sub masca personajului Muma Pădurii, care a câștigat competiția, s-a ascuns apreciata prezentatoare Andreea Marin.

„O bucurie să vă dau de veste că am câștigat @maskedsingerromania, deci am îmbătrânit… cu succes! Muma Pădurii va pupă! Atât mai pot să spun acum, dar îmi recapăt eu forțele după atâta dans și cântec și revin, vă promit! Multumesc pentru susținere, dragii mei, și mulțumesc minunatei echipe @protv_romania!”, a declarat Andreea Marin pe rețelele de socializare la scurt timp după terminarea emisiunii difuzate de PRO TV.

O bătrână gârbovită și plină de mister, dar cu multă energie și emoție, așa a fost în acest sezon personajul căruia i-a dat viață Andreea Marin. ' N-a fost o experiență ușoară, dar a fost atât de plăcută încât tot ceea ce a fost dificil a fost depășit de bucuria de a face spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Avantajul meu a fost vocea groasă pe care am reușit să o fac, deși n-a fost deloc ușor pentru mine, nefiind cântăreață, însă cred că adugând acest timbru am reușit să fac o voce pe care nici măcar eu nu o recunosc', a spus Andreea Marin .

Al doilea sezon al show-ului Masked Singer România s-a încheiat aseară cu patru demascări spectaculoase. Albina, Șaorma, Fluturele și Muma Pădurii s-au duelat până în ultimul moment, iar trofeul a fost adjudecat de Andreea Marin, cea care a dat viață celei mai enigmatice măști din acest sezon: Muma Pădurii.

Într-un interviu acordat tvmania.ro, Andreea Marin a dezvăluit ce a determinat-o să accepte invitația de a participa la această emisiune. „Eu am provocat această transformare, să fiu sinceră! Propunerea inițială a echipei emisiunii era ca eu să îmbrac un costum mult mai… pașnic. Un personaj mult mai simpatic, fără a avea în spate bagajul pe care îl are Muma Pădurii – nu e prea frumoasă, nu-ți vine s-o iei de nevastă, îți inspiră teamă, pare rea, corpul ei nu e deloc atrăgător, și totuși… am făcut același lucru pe care am îndrăznit să îl propun și atunci când tot PRO TV mi-a dat pe mână un rol pozitiv în „Ho Ho Ho 2″, vă amintiți?”