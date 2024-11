Andreea Marin, imagini inedite din vacanța în New York. Ce impresii a transmis vedeta „Am ales lumina în acest puzzle de imagini”

Andreea Marin a petrecut recent câteva zile în New York, unde a călătorit pentru proiecte profesionale. Pe rețelele de socializare, vedeta a împărtășit mai multe imagini din această experiență, însoțite de un mesaj în care a descris trăirile și amintirile acumulate în fiecare an în acest oraș vibrant.

Fosta prezentatoare TV se bucură din plin de atracțiile din New York și a împărtășit și cu fanii ei de pe Instagram câteva imagini din timpul vacanței. Andreea Marin a postat și un mesaj emoționant legat de excursia ei departe de casă. Nu este prima dată când vedeta ajunge în New York, însă de fiecare dată simte că îl redescoperă.

„New York, pe care-l redescopăr an de an, când revin aici în scop profesional, îmi trezește un amalgam de emoții: inspirația, admirația, bucuria de a vedea mereu noutățile și inovația, dorința și ideile cu care revin mai creativă acasă, frumusețea nebuniei aglomerate, spectacolul vieții și măreția artei sub toate formele sale, dar și inegalitățile pe care nu le poți trece ușor cu vederea dacă îți pasă, dezechilibrul ce nu se potrivește cu așezarea și disciplina din viața mea, dorința de a exagera și de show off, sentimentul dezordinii dincolo de strălucire și aparențe. Am ales lumina în acest puzzle de imagini, e destul întuneric în lumea în care trăim în acest moment. Să ne bucurăm de oamenii, faptele, locurile si circumstanțele ce ne aduc speranță, ca să putem merge constructiv mai departe”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe contul de socializare.