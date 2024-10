Ce principii aplică Andreea Marin în stilul ei de viață. Cum se menține în formă vedeta: „Nu vorbim doar de siluetă, ci de sănătate”

În ultima perioadă, Andreea Marin a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă. Vedeta este adepta sportului și, pe lângă mișcare, înainte de a face orice fel de schimbare în planul ei alimentar, vedeta se consultă cu specialiștii din domeniu și urmează întocmai ceea ce i se recomandă, pentru a nu se confrunta mai târziu cu probleme care să îi afecteze sănătatea.

Andreea Marin a făcut câteva schimbări în stilul ei de viață. Vedeta acordă o foarte mare atenție atât alimentației, cât și activității fizice. În acest sens, Andreea Marin a apelat la specialiști, care i-au făcut recomandări bazate pe nevoile corpului ei.

„Secretul este să fii mereu ambițios și să te ții de ceea ce ai învățat bun! În ultimii aproape 2 ani eu am învățat să las deoparte obiceiurile greșite. Munceam foarte mult și nu aveam o disciplină a lucrului, nu puteam să am mesele așa cum trebuie. Nu reușeam să țin ritmul și să gătesc sănătos. Când am revenit la calea cea bună am încercat să fac sport, să merg la diverse proceduri însă am înțeles că, de fapt, totul pornește de la o dietă corectă. Medicul nutriționist m-a convins că dacă nu ai o dietă corectă, faci sport degeaba. Dieta dă startul și determină, de fapt, calitatea vieții tale. Mi-am făcut analizele, am avut grijă să urmez această dietă potrivită mie, personalizată. Trebuie să îți faci analizele și în funcție de starea ta de sănătate și plăcerile tale, nutriționistul știe să îți facă o dietă potrivită pentru tine”, a spus Andreea Marin pentru Click!

În ceea ce privește sportul, Andreea Marin are o disciplină și obișnuiește să facă des exerciții fizice.

„Fac sport de două ori pe săptămână, am și acasă bandă și mici greutăți, și saună o dată sau de două ori pe săptămână, avem aici în Creative Hub Voice&Visibility. Nu mai fac nimic altceva, niciun tratament corporal. Am făcut asta o bună perioadă de timp după ce am slăbit, dar fiind pe o perioadă lungă de timp acest proces de slăbire, într-un an și jumătate, lucrul ăsta m-a ajutat.

La început am mers la medic, mi-am făcut analizele, am văzut care sunt problemele, am tras o concluzie împreună, în funcție de acest lucru s-a creat o dietă care a fost în trepte. La început o dietă de deblocare, în care am slăbit mai mult, apoi, pe parcurs, am tot eliminat obiceiurile greșite, combinațiile, mâncatul la orelele nepotrivite și așa mai departe… Nu vorbim doar de siluetă, ci de sănătate și de modul de a înainta în vârstă frumos și demn”, a completat vedeta.

În cadrul podcastului gazduit de Mihai Morar, Andreea Marin a povestit despre parcursul ei în lupta cu kilogramele în plus. Vedeta a dezvăluit că problemele de sănătate, inclusiv dificultăți de respirație, au fost factorul decisiv care a determinat-o să ia măsuri. Un cardiolog i-a explicat că aceste simptome erau legate direct de excesul de greutate.

„S-a întâmplat ceva cu mine, într-adevăr. Acum un an. În timpul muncii, am căzut pe stradă. Pur și simplu, în timpul filmărilor. A venit salvarea rapid, colegul cu care filmam s-a alertat, am fost dusă rapid la spital, iar acolo medicii m-au pus pe picioare. Astfel de episoade, cu perfuzii, am avut din plin în anii în care, de exemplu, făceam televiziune și în care munceam de luni până duminică, zile și nopți. Era o presiune a directului, nu exista să nu-ți iasă ceva, nu puteai să repari. Era în direct, se vedea. Nu exista să schimbi ceva, să repari săptămâna viitoare. Nu, totul trebuia să fie perfect. Medicii m-au pus pe picioare în momentul acela, după care m-am întors pentru că am observat că nu respir bine”, a dezvăluit Andreea Marin.

Foto: Instagram

