Andreea Marin a dezvăluit că fiica ei, Violeta, a avut COVID-19

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a avut COVID-19 în luna decembrie a anului trecut. Dezvăluirea a fost făcută recent de către prezentatoarea TV, care a mărturisit și faptul că s-a vaccinat împotriva coronavirusului.

Andreea Marin a povestit în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP” de pe Prima TV că s-a imunizat cu vaccinul AstraZeneca. În ceea ce privește experiența prezentatoarei TV cu vaccinul, aceasta a mărturisit că a avut o serie de reacții adverse. „Am făcut primul vaccin, aștept rapelul. Nu a fost chiar o plăcere, nu mă așteptam să am o reacție după. Am avut 2 zile și 2 nopți de stat în pat. Am avut dureri foarte puternice de mușchi, de sus până jos, fără temperatură, ca la o gripă puternică. Am făcut controversatul vaccin (Astra Zeneca), dar nu a fost din acel lot. E normal să ne punem întrebări, să ne gândim la toate, dar am decis că voi face și a doua rundă. Dacă zicem cât mai mulți „nu” s-ar putea să nu ne fie bine împreună.”

Vedeta a mărturisit în aceeași emisiune că fiica ei, Violeta, pe care o are din căsătoria cu Ștefan Bănică, a avut COVID-19 în luna decembrie a anului trecut. Din fericire, Violeta, în vârstă de 13 ani, a avut o formă ușoară și a trecut cu bine peste. De asemenea, nici Andreea Marin și nici partenerul ei, Adrian Brâncoveanu, nu au fost infectați cu virusul. „Am decis să fac vaccinul, și partea a doua, mai ales că noi am avut în casă un bolnăvior, chiar fetița mea. A fost bolnăvioară chiar de Crăciun și de Anul Nou, a stat închisă de Sărbători. A avut o formă ușoară. Noi ne-am testat de mai multe ori, nu am avut, am stat total separați. Ea nu a luat de acasă, a luat din afara casei. Are o mică garsonieră a ei, e izolată de restul casei. Noi doar îi duceam mâncare, i-am adus și un brăduț. A fost o lecție și pentru ea, a trebuit să se descurce singură trei săptămâni, a fost foarte ascultătoare. Totul a fost bine în final”, a declarat Andreea Marin.

Foto: Instagram

