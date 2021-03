Andreea Esca și fiica ei, Alexia, au plecat împreună în vacanță. Ce destinație au ales

Andreea Esca și fiica ei, Alexia, în vârstă de 20 ani, au plecat într-o vacanță și cu această ocazie au împărtășit și cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare imagini din această călătorie.

Însă, care este destinația pe care au ales-o? Ei bine, prezentatoarea știrilor de la PRO TV și fiica ai au ales să plece în Dubai. „Cadoul nostru a sosit!!!!”, a scris Andreea Esca alături de o fotografie făcută în avion.

„Asta e o dimineață bună”, a fost mesajul scris de vedeta TV pe Instagram.

Cele două au avut parte și de o întâlnire surprinzătoare. Mai exact, Andreea Esca și Alexia s-au întâlnit în Dubai cu nimeni altul decât Gerard Piqué, iubitul cântăreței Shakira. Vedeta TV și fiica au au făcut o fotografie cu el și au împărtășit-o cu urmăritorii de pe Instagram. „Când ții cu Real dar nu poți să-l refuzi pe Pique dacă vrea o poză…. @arismelkior this is for you!”, a scris Andreea Esca pe Instagram, alături de fotografia cu Gerard Piqué, menționând că această fotografie este pentru fiul ei, Aris.

Andreea Esca și fiica ei, Alexia, au o relație extrem de apropiată. Ba mai mult decât atât, prezentatoarea știrilor de la PRO TV a apărut cu mai multe ocazii în clipurile pe care Alexia le face pentru contul său de YouTube.

La începutul anului 2021, Alexia, în vârstă de 20 de ani, le-a povestit urmăritorilor săi faptul că și-a cumpărat prima locuință. De asemenea, ea le-a arătat acestora și cum arată apartamentul ei pe două etaje. „Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, spunea Alexia Eram la vremea respectivă în mediul online.

