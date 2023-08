Andreea Esca și Alexandre Eram, apariție inedită în Veneția, la nunta fiicei lui Mircea Geoană

Andreea Esca și soțul său, Alexandre Eram, au fost prezenți la nunta fiicei lui Mircea Geoană, Ana, cu americanul Garett Cayton. După un an de la cererea în căsătorie și petrecerea de logodnă organizată la Palatul Mogoșoaia din România, tinerii s-au căsătorit în Veneția, Italia. Cu această ocazie, prezentatoarea știrilor Pro TV a postat imagini inedite cu ținutele lor.

Vineri, Andreea Esca și Alexandre Eram au ajuns în Veneția, unde au luat parte la festivitățile de nuntă de lux care s-au întins pe parcursul a trei zile. Ana Geoană și Garett Cayton și-au unit destinele într-o ceremonie din Italia, la un an distanță de la momentul cererii și petrecerea de logodnă.

Andreea Esca, o apropiată a familiei Geoană, a fost pe lista invitaților la această nuntă, alături de soțul ei și a impresionat prin schimbarea mai multor ținute pe parcursul celor trei zile de festivități. În prima zi, ea a ales să poarte o rochie specială albastră creată de designerul Andreea Bădală.

A doua zi, prezentatoarea de la Pro TV îmbrăcat o rochie înflorată, tot în tonuri de albastru, aceeași pe care a purtat-o la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Aceasta a fost realizată de cunoscutul brand italian Philosophy di Lorenzo Serafini și poate fi achiziționată la prețul de 890 de euro. În a treia zi, seara, Andreea Esca a strălucit într-o ținută galbenă, o rochie semnată de un designer român. Deși participarea sa la eveniment a fost notabilă, până în prezent, prezentatoarea PRO TV nu a făcut declarații publice referitoare la această nuntă.

Conform informațiilor oferite de Cancan, petrecerea nu a urmat obiceiul de a aduce dar, așa cum se întâmplă în România. În schimb, s-a păstrat tradiția americană, unde invitații au adus diverse obiecte drept cadou pentru miri. Evenimentul s-a întins pe parcursul a trei zile, iar participanții s-au bucurat de o varietate de activități în Veneția, inclusiv plimbări cu bărcile pe canale și vizitarea diferitelor muzee.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană în urmă cu un an, pentru OK! Magazine.