Andreea Bănică, dezvăluiri despre problemele de sănătate și perioada dificilă de recuperare: „Ce ghinion am avut”

Andreea Bănică trece printr-o perioadă dificilă din cauza unei accidentări la mână, care o obligă să fie în repaus și să urmeze un tratament cu infiltrații. Cântăreața în vârstă de 46 de ani a împărtășit recent cu fanii ei, prin intermediul rețelelor de socializare, detalii despre cum se simte și despre provocările cu care se confruntă.

Andreea Bănică trece printr-o perioadă dificilă de recuperare

Andreea Bănică a împărtășit recent cu urmăritorii ei de pe Instagram un reel actualizat despre parcursul dificil al recuperării după accidentul suferit în vacanța la munte. În videoclipul postat, artista le arată fanilor imagini din timpul ședințelor de fizioterapie și kinetoterapie, însoțite de un mesaj sincer:

„Ptiu… ce ghinion am avut! În 18 Februarie am căzut cu snowmobilul, nu la schi.” Vedeta a povestit că accidentul i-a provocat o fractură la umăr, iar după trei săptămâni în care a purtat orteză, a început recuperarea alături de specialiști. „M-am apucat de fizioterapie, iar după ce am dat orteza jos pe care am purtat-o 3 săptămâni am început și kinetoterapia. Azi sunt mult mai bine și le mulțumesc pentru ajutor și sfaturi 🙏”, a continuat ea.

La începutul lunii martie, vedeta le-a povestit fanilor despre accident. Mâna vedetei era bandajată, iar în activitățile zilnice, Andreea Bănică nu se poate descurca singură. În acest context, ea a început un program de fizioterapie pentru a accelera procesul de vindecare.

„De două săptămâni mă chinui cu o mână care nu este funcțională și fără menajeră. Primele zile au fost foarte grele pentru mine, dar am înțeles că nu am ce să fac. Faptul că am început fizioterapia și că durerile s-au mai diminuat îmi dau speranța că mă voi recupera mai repede. Lucian mă ajută mult și acest lucru este foarte important pentru mine”, a spus Andreea pe rețelele de socializare.

În continuare, Andreea Bănică a adăugat: „Răspunsul este da, uneori simt că nu mai pot și mi-aș dori puțină liniște! Caut să fac ceea ce îmi place și mă relaxează”. Vedeta a spus că nu a mai avut parte de o perioadă atât de grea de mult timp și a descris cum este să nu poți face aproape nimic din cauza accidentării.

„Frustrant să nu poți face nimic. Un accident… și mâna dreaptă în repaus 3 săptămâni! Fizioterapie zilnic… Nu mai zic că nu pot dormi așa”, a zis Andreea Bănică.

Artista, răspuns tăios pentru fani

Andreea Bănică a răspuns cât se poate de tăios celor care i-au lăsat până acum comentarii jignitoare pe rețelele de socializare și au criticat-o din mai multe considerente.

„Ăștia care comentați că am eu decolteu mare sau fusta prea scurtă, că mă îmbrac ca… că îmi sar sânii în body… că sunt bătrână, că mi-a trecut vremea, că sunt operată… ciocul mic! E timpul să nu vă mai erijați în afirmații pe pagina mea și în casa mea, că dau cu mătura! Mă pricep tare la curățenie, este una dintre cele mai frumoase calități ale mele. Am rugămintea să vă abțineți când nu aveți ceva frumos de spus și când vă vin toate frustrările în minte! Nu este nimeni vinovat de frustrările și neajunsurile voastre! Nu mă mai criticați, jigniți voi pe mine, că nu am creat aceste pagini pentru așa ceva! Războaie de genul nu mă interesează, nu intru pe paginile voastre să vă judec. Nu vă mai creați pagini fictive, ca să dați comentarii jignitoare. Multe sunteți penibile, neajunse, neîmplinite, urâte la trup și suflet, majoritatea femei. Femeile care ar trebui să se apere între ele, nu să râdă unele de altele”, a spus Andreea Bănică.

Foto: Instagram

