Andreea Bănică, „revoltată” pe fanii ei. Ce motiv a invocat artista: „Nu vă mai înțeleg”

Andreea Bănică nu se dedică doar carierei sale muzicale, ci și unei prezențe active în online, unde le oferă urmăritorilor o fereastră către viața sa privată, dar și sfaturi de frumusețe și rețete din bucătărie.

Cunoscută pentru dragostea sa pentru gătit, artista le oferă constant sugestii de preparate delicioase, adesea inspirate din tradiția culinară românească. Totuși, în ciuda mesajelor frecvente în care fanii îi cer detalii despre rețetele sale, Andreea a început să se simtă nemulțumită de reacția rece a publicului față de aceste postări. Printre preparatele favorite ale familiei sale se numără tocănița de cartofi, diverse ciorbe și orezul cu legume sau pui. Artista s-a străduit să împărtășească din secretele ei culinare și să le ofere sfaturi utile pentru a prepara mâncăruri echilibrate și gustoase. Chiar și așa, în ciuda faptului că videoclipurile sunt atent filmate și editate, acestea nu par să capteze atenția pe care o aștepta.

Această situație a început să o frustreze pe Andreea, care a observat o discrepanță între cererile primite și numărul de vizualizări al materialelor sale: deși nu atrag un public numeros, primește totuși multe mesaje prin care fanii îi cer rețete. Aceasta a ajuns să se întrebe dacă mai merită să își dedice timpul și energia acestor postări.

„Eu sincer nu vă mai înțeleg. Am făcut câteva rețete pe care le-am postat, nu v-ați uitat prea mulți. Astăzi am primit foarte multe mesaje cum că vă doriți rețeta pilafului, orezului, cum vreți să îi spuneți. Orez cu pui. Nu am mai filmat, pentru că atunci când le pun, voi nu vă uitați. Eu, ca să fac treaba asta, stau foarte mult în bucătărie, ca să fac mâncarea și gustoasă, mă concentrez. Să fie gustoasă pentru toată familia. În același timp trebuie să filmez pas cu pas, să montez acest videoclip, pas cu pas, să nu omit ceva, iar apoi să vă fac și un text ca să înțelegeți rețeta”, a explicat Andreea Bănică.