Andreea Balan, imagini adorabile din vacanta cu fetita ei

Andreea Balan, impreuna cu sotul ei si fetita lor, Ella, au plecat in vacanta in Cipru.

Cantareata a postat numeroase imagini si videouri pe retelele de socializare, insa cele care ne-au atras atentia au fost fotografiile in care apare micuta Ella.

Acest lucru s-a datorat cu siguranta si descrierii pe care Andreea Balan a scris-o la imaginea in care o tine in brate pe Ella, fiica ei care in octombrie a implinit un an.



„Cand dragostea nu are limite”, a scris Andreea pe Instagram, iar acest sentiment se vede perfect pe fata vedetei.

Cand dragostea nu are limite ❤️ A post shared by Andreea Balan (@andreeabalanofficial) on Nov 7, 2017 at 6:39am PST

Intr-o alta imagine in care apare impreuna cu fiica ei, Andreea a renuntat la cuvinte in favoarea unor emoji, insa cine are nevoie de cuvinte cand imaginea este adorabila?

❤️ A post shared by Andreea Balan (@andreeabalanofficial) on Nov 7, 2017 at 7:08am PST

Cu siguranta Andreea va continua sa posteze imagini din vacanta, inca un motiv in plus pentru a-i urmari contul de Instagram.

plimbarea de seara 😄 A post shared by Andreea Balan (@andreeabalanofficial) on Nov 8, 2017 at 9:05am PST

Blending with the sea 🌊 A post shared by Andreea Balan (@andreeabalanofficial) on Nov 6, 2017 at 5:35am PST

Foto: Instagram