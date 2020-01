Andreea Bălan a ajuns la spital în Mauritius cu fiica sa, Clara

Andreea Bălan a plecat în vacanță în Mauritius alături de soțul său, George Burcea, și cele două fiice, Ella și Clara. Andreea a ales să le împărtășească fanilor cum este în vacanță prin intermendiul unui vlog postat pe canalul de Youtube, iar ea a dezvăluit că a trecut prin momente destul de dificile deoarece fiica sa, Clara, nu s-a simțit bine și a trebuit să meargă cu ea la spital.

„Clărița nu se simte bine. Nu a mâncat nimic. De la shopping mergem la clinică acum, deoarece Clărița e din ce în ce mai moleșită, slăbită și i-am dat soluție de hidratare, dar asistentul de la hotel a spus că trebuie să o vadă un doctor, să o hidrateze mai bine. Am ieșit de la domnul doctor. A zis că este o bacterie, de la mâncare probabil și stomacul ei nu a reacționat bine. Trebuie să îi facă o perfuzie, îi pune antibiotic și e posibil să ne țină noaptea aici”, a spus Andreea Bălan în vlogul său.

Andreea a mai dezvăluit și faptul că doctorul a trebuit să îi facă anestezie fiicei sale. „Nu au reușit să îi găsească venele, să îi pună perfuzia mai repede pentru hidratare și acum s-au chinuit foarte tare, au înțepat-o la mânuțe și au reușit să îi ia sânge de undeva de la piciorușe. I-au făcut anestezie 10 minute ca să poată să nu se miște și să reușească să ia sânge. Și, la final, când au vrut să pună perfuzia, tot nu au găsit venele și au pus perfuzia în cap, ceea ce eu n-am mai văzut niciodată.”

Artista a mai spus că a doua zi au putut să plece de la spital și că își dorește să se bucure de vacanța în Mauritius: „Azi dimineață a apucat-o și pe Ella febra. Am luat copiii de la spital și mergem la hotel pentru că nu mai are sens să stăm, nu avem branule, nu avem perfuzii, nu i-au găsit vena, și prin urmare avem tratament pe cale orală. Le ținem sub supraveghere pe amândouă. Suntem abia în a patra zi aici în Mauritius, n-am văzut nimic, nu s-a întamplat nimic, am văzut doar spitalul. Sperăm să se facă bine cât mai repede ca să ne putem relua actitivățile pe care ni le doream.”

De asemenea, Andreea a scris un mesaj pe Instagram prin care le transmite urmăritorilor care este starea de sănătate a fiicei sale. „Clărița e mai bine, antibioticul își face efectul, dar trebuie regim alimentar. În schimb, Elluța a făcut și ea enterocolită și le doftoricim pe amândouă. Alergăm în schimburi de la una la alta cu „bebici” (medicamente) și ne uităm cu jind la plaja din fața noastră”, a fost mesajul scris de Andreea Bălan pe Instagram.

Andreea Bălan și George Burcea sunt într-o relație de mai bine de patru ani, iar cei doi au împreună două fiice. Anul trecut, pe data de 15 septembrie, Andreea s-a căsătorit religios cu partenerul ei și în aceeași zi a avut loc și botezul fetiței lor, Clara.

