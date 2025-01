Andreea Antonescu, imagini speciale cu fiica ei cea mică. Cum a surprins-o pe Venice Victoria

În luna decembrie a anului 2022, Andreea Antonescu a născut o fetiță, pe nume Venice Victoria, devenind, astfel, mamă pentru a doua oară. Vedeta s-a despărțit de Victor Vrînceanu, tatăl mezinei sale, la scurt timp după ce a născut-o pe Venice Victoria. Cântăreața mai are o fiică, pe Sienna, din căsnicia anterioară cu Traian Spak. Artista și fostul ei soț au fost căsătoriți timp de 6 ani, însă au format un cuplu 14 ani. Cei doi s-au căsătorit 2011 s-au despărțit în 2017.

Andreea Antonescu a preferat să fie discretă în ceea ce o privește pe fiica ei, Venice Victoria, motiv pentru care nu postează imagini în care să i se vadă chipul celei mici. Artista dorește să îi protejeze intimitatea, dar, uneori, o mai surprinde pe fetița ei în ipostaze adorabile, dar totuși discrete. Cântăreața a împărtășit recent cu fanii o imagine cu Venice Victoria în timp ce se aflau într-o vizită la o grădină zoologică din Los Angeles.

În luna decembrie a anului 2024, Andreea Antonescu a transmis emoționant pe rețelele de socializare cu ocazia aniversării fiicei sale, Venice Victoria, care a împlinit doi ani.

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Andreea Antonescu a dezvăluit că are o comunicare deschisă cu fiica ei cea mare, Sienna, și îi explică într-un mod sincer diverse situații de viață.

„Totdeauna am consider că ale mele sunt două suflete. Voi vorbi în cazul Siennei că deja este mai mare. Am considerat că, dacă eu îi pot explica absolut orice, o situație, un punct de vedere, copilul va ști să își ia de acolo ce este necesar. Am considerat că am în vocabular destule cuvinte astfel încât să-mi fac copilul să înțeleagă fără să ridic vocea sau să aplic mai știu eu ce, sub nicio formă. Lucrurile au decurs de la sine, mereu i-am ascultat punctul ei de vedere. Dacă mi s-a părut că nu ar coincide cu al meu, am încercat să-i spun și cealaltă părere, decizia a fost a ei. De multe ori și-a dat seama că mami are dreptate”, a declarat Andreea Antonescu la Antena Stars, citată de spynews.ro.