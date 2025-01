Andreea Antonescu, prinsă în coșmarul incendiilor din Los Angeles: „Am înțeles din nou că și sfârșiturile pot fi copleșitor de frumoase”

Los Angeles traversează o perioadă dificilă, confruntându-se cu incendii de vegetație fără precedent, care au distrus locuințe și au afectat inclusiv vedete celebre, precum Paris Hilton sau Ben Affleck. Printre cei care au simțit impactul direct al acestei tragedii se numără și cântăreața Andreea Antonescu, aflată în oraș pentru a petrece sărbătorile alături de familie.

Andreea Antonescu, martora incendiilor din Los Angeles

Cântăreața a fost martoră la scene apocaliptice în primele zile ale șederii sale. Cerul Los Angeles-ului, acoperit de un strat gros de fum provenit din incendii, i-a lăsat un sentiment de neliniște profundă, deși frumusețea peisajului rămâne de necontestat.

Pe rețelele de socializare, Andreea a împărtășit reflecțiile sale despre viață, descriind-o ca fiind „frumoasă, trecătoare și plină de înțelesuri”. Mesajul său subliniază valoarea momentelor de liniște și lecțiile pe care le putem învăța chiar și în fața unui dezastru.

Flăcările violente au devastat locuințe din diverse zone ale orașului, afectând și reședințele unor celebrități internaționale. Paris Hilton, de exemplu, a pierdut complet casa sa din Malibu.

Andreea Antonescu a reflectat asupra acestui dezastru natural și a impactului său asupra comunității locale. Ea a subliniat, însă, importanța de a trăi fiecare moment cu intensitate și de a prețui efemeritatea vieții. „În Santa Monica, sub cerul care ardea în culori, am înțeles din nou că și sfârșiturile pot fi copleșitor de frumoase”, a scris artista.

Cântăreața și-a încheiat mesajul cu un apel la reflecție, încurajându-și urmăritorii să aprecieze frumusețea fiecărei zile. „Să prețuim momentele, pentru că ele dau sens vieții,” a transmis ea, oferind un strop de inspirație în mijlocul unei tragedii de proporții.

Paris Hilton și-a văzut casa cum arde la televizor

Paris Hilton a relatat într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare că și-a urmărit casa de pe malul apei din Malibu cum arde complet la televizor.

„Stăteam cu familia mea, urmărind știrile, și vedeam cum casa noastră din Malibu este mistuită de flăcări în direct. Este o experiență pe care nimeni nu ar trebui să o trăiască vreodată,” a scris vedeta în vârstă de 43 de ani pe X/Twitter, alături de un videoclip difuzat de KABC ce arăta distrugerile.

Hilton este una dintre celebritățile care și-au pierdut casele în urma incendiilor devastatoare alimentate de vânt, care afectează anumite zone din sudul Californiei. Potrivit TMZ, casa ei a fost complet distrusă, devenind „o grămadă de resturi în flăcări', în mijlocul focarelor concentrate în Pacific Palisades și Malibu.

Vedeta din „This Is Paris”, care are doi copii de un an cu soțul său, Carter Reum, Phoenix Barron și London Marilyn, a declarat că este „sfâșiată de durere' din cauza incendiilor.

„Această casă era locul unde am creat atât de multe amintiri prețioase”, a spus Hilton. „Aici a făcut Phoenix primii pași și aici visam să construim o viață plină de momente frumoase alături de London.”

Ea a continuat: „Deși pierderea este copleșitoare, sunt recunoscătoare că familia mea este în siguranță. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către toate familiile afectate de aceste incendii.”

Paris Hilton a transmis și un mesaj de solidaritate: „Pentru toți cei care și-au pierdut casele, amintirile și animalele dragi, sufletul meu este alături de voi. Este sfâșietor să știu că atâția oameni se trezesc azi fără locul pe care îl numeau acasă.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro