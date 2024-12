Paris Hilton, scrisoare deschisă despre abuzul fizic și sexual pe care l-a suferit în adolescență: „Imobilizată fizic, abuzată sexual, izolată și privată de demnitate”

Paris Hilton a declarat într-o scrisoare emoționantă postată pe Instagram că trăiește cu „povara traumei” și a abuzurilor pe care le-a îndurat în adolescență într-un centru de tratament rezidențial pentru tineri.

Vedeta, în vârstă de 43 de ani, a povestit cum a fost „imobilizată fizic, abuzată sexual, izolată, supusă unui tratament medicamentos excesiv și privată de demnitate” în timpul petrecut în acel centru, adăugând însă că „coșmarurile” și „rușinea” au continuat mult timp după ce a părăsit instituția. Hilton, care a militat pentru adoptarea legii Stop Institutional Child Abuse în ultimii trei ani, a declarat că împărtășirea poveștii sale este „cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată, dar a fost și cel mai puternic.”

Ea a făcut apel la Camera Reprezentanților să adopte o legislație care să pună capăt abuzului instituțional asupra copiilor și să urmeze exemplul Senatului, care a aprobat proiectul de lege în unanimitate săptămâna trecută.

Potrivit ABC News, Hilton va merge la Washington DC pentru a se întâlni cu membrii Camerei. Modelul a povestit că se afla la o sesiune de cumpărături de sărbători la Saks Fifth Avenue din New York, miercuri, când a aflat că proiectul său de lege fusese aprobat de Senat, a declarat ea pentru ABC News.

Hilton și-a amintit că a fost „copleșită de emoție, plângând de bucurie și mândrie” la aflarea veștii, însă acum îndeamnă legislatorii Camerei să aducă imediat proiectul de lege la vot.

Ea a continuat: „Către liderul Scalise, președintele Johnson și fiecare membru al Camerei: vă îndemn să vă gândiți la copiii care nu pot vorbi pentru ei înșiși. Ei se bazează pe noi – pe voi – să luptăm pentru siguranța și demnitatea lor. Adoptarea acestui proiect de lege ar fi o dovadă a ceea ce putem realiza atunci când conducem cu empatie și curaj.”

Hilton a depus mărturie la Capitol Hill la începutul acestui an despre experiența devastatoare prin care a trecut la Provo Canyon School din Utah în anii ’90.

„Când aveam 16 ani, am fost smulsă din pat în mijlocul nopții și transportată peste granițele statelor către prima dintre cele patru instituții „, a declarat Hilton în luna iunie.

„Timp de doi ani, am fost forțată să iau medicamente și am fost abuzată sexual de către personal. Am fost imobilizată violent… dezbrăcată și aruncată în izolare”, a continuat moștenitoarea lanțului de hoteluri Hilton.