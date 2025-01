Paris Hilton și-a văzut casa din Malibu arzând din temelii în direct la TV, în timp ce incendiile din Los Angeles continuă să facă ravagii

Paris Hilton a relatat într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare că și-a urmărit casa de pe malul apei din Malibu cum arde complet la televizor.

Paris Hilton și-a pierdut casa din Malibu în urma incendiilor devastatoare

„Stăteam cu familia mea, urmărind știrile, și vedeam cum casa noastră din Malibu este mistuită de flăcări în direct. Este o experiență pe care nimeni nu ar trebui să o trăiască vreodată,” a scris vedeta în vârstă de 43 de ani pe X/Twitter, alături de un videoclip difuzat de KABC ce arăta distrugerile.

Hilton este una dintre celebritățile care și-au pierdut casele în urma incendiilor devastatoare alimentate de vânt, care afectează anumite zone din sudul Californiei. Potrivit TMZ, casa ei a fost complet distrusă, devenind „o grămadă de resturi în flăcări”, în mijlocul focarelor concentrate în Pacific Palisades și Malibu.

Vedeta din „This Is Paris”, care are doi copii de un an cu soțul său, Carter Reum, Phoenix Barron și London Marilyn, a declarat că este „sfâșiată de durere” din cauza incendiilor.

„Această casă era locul unde am creat atât de multe amintiri prețioase”, a spus Hilton. „Aici a făcut Phoenix primii pași și aici visam să construim o viață plină de momente frumoase alături de London.”

Ea a continuat: „Deși pierderea este copleșitoare, sunt recunoscătoare că familia mea este în siguranță. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către toate familiile afectate de aceste incendii.”

Paris Hilton a transmis și un mesaj de solidaritate: „Pentru toți cei care și-au pierdut casele, amintirile și animalele dragi, sufletul meu este alături de voi. Este sfâșietor să știu că atâția oameni se trezesc azi fără locul pe care îl numeau acasă.’

Hilton a precizat că echipa sa de la 11:11 Media Impact colaborează cu organizații non-profit pentru a sprijini comunitățile afectate. „Ne angajăm să oferim ajutor cât mai curând posibil și să facem o diferență semnificativă pentru cei care au cea mai mare nevoie,” a adăugat ea.

Vedeta a ținut să mulțumească pompierilor și salvatorilor: „Vă sunt profund recunoscătoare pentru curajul, devotamentul și sacrificiile incredibile pe care le faceți pentru a salva vieți și a lupta împotriva acestui dezastru de neimaginat. Vă mulțumesc din suflet.”

Hilton i-a încurajat pe rețelele de socializare pe toți cei afectați să urmeze ordinele de evacuare și să se protejeze: „Nu știi niciodată când totul se poate schimba. Să ne protejăm unii pe alții și să sperăm că aceste incendii vor fi stinse curând. Trimit multă iubire și forță tuturor.”

Mai multe celebrități sunt afectate de incendii

Potrivit TMZ, casa distrusă de incendiu nu era reședința principală a vedetei, aceasta deținând mai multe proprietăți, inclusiv o vilă în Beverly Hills.

Hilton a postat pe Instagram mai multe mesaje despre situația dificilă, rugându-se pentru Los Angeles și California și oferind opțiuni pentru donații către organizații precum LA Food Bank și LAFD Wildfire Emergency Fund.

Pompierii din California continuau miercuri să lupte cu incendiile alimentate de vânt, care au distrus case, blocat drumuri și obligat zeci de mii de oameni să evacueze, în timp ce resursele erau extrem de solicitate. Bilanțul victimelor se ridica la cinci persoane.

Printre celebritățile afectate se numără Anna Faris, Adam Brody și Leighton Meester, Spencer Pratt și Heidi Montag, James Woods, Eugene Levy, Miles și Keleigh Teller, John Goodman și alții.

Jamie Lee Curtis, Mark Hamill și Mandy Moore au fost, de asemenea, nevoiți să evacueze. Curtis a scris pe Instagram că familia sa este în siguranță, dar că vecinătatea ei și, posibil, casa sa sunt afectate de flăcări. Mandy Moore a spus că încearcă să-și protejeze copiii de „imensa tristețe și îngrijorare” pe care le resimte.

În timp ce Hollywood-ul trecea de la strălucirea sezonului premiilor la această tragedie, celebrități precum Adam Sandler, Ben Affleck, Tom Hanks și Steven Spielberg așteptau să afle dacă locuințele lor au supraviețuit incendiilor.

