Anca Serea și Adrian Sînă, confesiuni inedite despre relația lor: „Am vrut să renunțăm”

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Când vine vorba despre relația lor, Anca Serea și Adrian Sînă au vorbit de fiecare dată deschis și nu au ascuns faptul că au întâmpinat și momente grele. Cei doi au acordat un interviu emisiunii „Teo Show” de la Kanal D și au făcut confesiuni despre căsnicia lor. Vedeta a enumerat câteva dintre calitățile partenerului ei de viață.

„El e surprinzător oricum mereu și cred că marea lui calitate este că nu mă plictisesc niciodată cu el. Reușește să mă țină în priză. Uite că asta nu i-am mai zis-o niciodată. A venit în viața mea și nu doar în a mea, ci a noastră, când eu aveam mare nevoie de cineva și cred că el a fost norocosul, omul potrivit la locul potrivit. E un bărbat frumos, șarmant, s-a înțeles foarte bine cu copiii cei mari. Am fost norocoși că ne-am întâlnit și am avut o chimie foarte puternică, pe care încercăm și acum să o păstrăm.”

La rândul lui, Adrian Sînă a ținut să facă mărturisiri despre începutul relației lor, atunci când credea că nu va fi împreună cu Anca Serea.

„N-a fost ușor și eram sigur că nu voi reuși. Am fost foarte aproape să renunț. De fapt, cred că am renunțat și atunci când am renunțat sau m-am gândit că ar trebui să renunț, atunci a apărut o portiță pe care am folosit-o.”