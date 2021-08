Amalia Năstase, dezvăluiri despre relația cu Răzvan Vasilescu: „Suntem exact așa cum ne place să fim”

Amalia Năstase și partenerul ei, Răzvan Vasilescu, formează un cuplu din anul 2010. Au împreună un fiu, pe nume Toma, iar Amalia mai are două fete, pe Alessia și Emma, din căsnicia anterioară cu Ilie Năstase.

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu s-au căsătorit civil în urmă cu cinci ani în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Las Vegas. Ea a dezvăluit într-un interviu pentru cancan.ro cum a fost cerută în căsătorie de partenerul ei și a mărturisit că el a fost cel care a planificat respectiva cununie civilă din Vegas. „Nu aveam niciun plan, era surpriză. Răzvan mi-a făcut surpriză cu fetele și m-a cerut în seara aia. Nu mi-a dat nimic de înțeles. Am mers la Vegas cu fetele, Răzvan a închiriat un costum și eu mi-am luat din mall o rochie albă și am avut un buchet de flori din plastic. Și ne-a căsătorit Elvis. Apoi, am făcut în România o ceremonie religioasă, dar doar cu familia.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Amalia Nastase (@amalianastase)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Razvan Vasilescu (@razvanvasilescu)

Întrebată dacă relația lor de cuplu s-a schimbat după ce s-au căsătorit, Amalia Năstase a răspuns că nu, iar asta „pentru că Toma se născuse și nu avea ce să se schimbe între noi, dar aveam nevoie de acte pentru că voiam să fim soț și soție.”

Amalia Năstase a vorbit deschis și despre certurile cu partenerul ei, Răzvan Vasilescu, dar și despre cum gestionează astfel de momente care apar în căsnicia lor. „Ne-am mai certat, dar ne-am certat știind că o să ne împăcăm, fără să ne despărțim. Nu mai avem 18 ani să ne certăm și să stăm supărați unul pe celălalt. Noi n-avem probleme cu dragostea, altele sunt problemele din cauza cărora ne certăm, dar nu din cauza dragostei. Din fericire, n-avem probleme cu dragostea. Mie atunci mi se pare cel mai nasol, când te cerți că unul iubește mai puțin.”

„Răzvan mă adoră și eu îl iubesc foarte mult și suntem exact așa cum ne place să fim”, a adăugat Amalia Năstase pentru sursa citată.

În 2010, Amalia și Ilie Năstase au divorțat, după o relație de 14 ani și o căsnicie de 7 ani.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro