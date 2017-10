Amal Clooney, sotia lui George Clooney, a fost hartuita sexual

Si nu, hartuire sexuala nu exista numai la Hollywood si acest lucru vrea sa il scoata in evidenta si actorul George Clooney, vorbind despre experientele prin care a trecut sotia lui, Amal, la locul de munca.

“In domeniul justitiei, ea s-a confruntat cu multe situatii de acest gen”, a dezvaluit actorul despre sotia lui, Amal care este avocat specializat in drepturile omului si care in acest moment reprezinta o tanara refugiata pe numele Nadia Murad, care a fost rapita si violata de membrii ISIS.

Actorul a tinut sa precizeze ca hartuirea sexuala nu se intalneste numai in anumite domenii profesionale. “Este intalnita peste tot. Si trebuie sa se vorbeasca despre ea pentru ca este o problema pentru noi toti. Si trebuie sa actionam deoarece acest gen de asalt despre care vorbim acum este – este atat de infiorator faptul ca a fost permis sa dureze de atata timp”.

George Clooney si-a exprimat speranta ca, datorita discutiilor si initiativelor ce prind forma dupa izbucnirea scandalului Harvey Weinstein, toate persoanele care au trecut prin experiente traumatizante vor avea curajul sa vorbeasca si sa descurajeze acest gen de comportament din partea barbatilor.

“Mergand mai departe, trebuie sa ne asiguram ca ceva bun trebuie sa rezulte din asta. Si ca femeile trebuie sa se simta in siguranta atunci cand vorbesc despre aceste situatii, ceea ce va face mult mai dificil ca barbatii se se comporte in acest fel”, a adaugat Clooney.

Foto: Hepta