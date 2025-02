Alina Sorescu, declarații despre relația cu Alexandru Ciucu. De ce au mers împreună la psiholog: „Am încercat să fac tot posibilul”

Alina Sorescu a vorbit deschis despre încercările repetate de a-și salva căsnicia cu Alexandru Ciucu, mărturisind că au apelat la terapie de cuplu timp de mai mulți ani. Artista a dezvăluit că, pe lângă ei, la unele dintre ședințele de consiliere au participat și părinții designerului, însă, în cele din urmă, toate aceste eforturi nu au reușit să împiedice despărțirea.

După 12 ani de mariaj, relația celor doi s-a încheiat oficial pe 27 ianuarie 2025, punând punct unor lungi bătălii în instanță care au durat trei ani. Deși a fost întotdeauna rezervată în privința vieții sale private, Alina a decis să vorbească despre provocările prin care a trecut și despre dificultățile întâmpinate în relația cu fostul soț.

Cântăreața a recunoscut că și-a dorit să găsească o soluție pentru a menține familia unită, însă, în ciuda eforturilor făcute, inclusiv prin terapie, ruptura dintre ei a devenit inevitabilă. Procesul de divorț a fost unul anevoios, fiind marcat și de o luptă complicată pentru custodia fiicelor lor.

„Noi venim după trei ani în care am dezbătut în instanță programul fetițelor. Ideal este că ar trebui să ajungem la un numitor comun. Am încercat să fac tot posibilul, nu doar din declarațiile de la televizor, și în viața noastră reală ca lucrurile să funcționeze. Am mers la psiholog, la tot ce se putea face, însă nu pot să trag doar eu, trebuie să fie doi care să tragă. Da, am fost amândoi la terapie. Am fost până și cu părinții lui. Eu cu părinții lui pentru că așa a considerat că trebuie văzând situația din familia noastră. Părinții lui Alexandru sunt puțin mai în vârstă, nu au fost implicați în viața fetițelor foarte mult. Nici acum nu sunt foarte implicați.”, a dezvăluit artista pentru Viva.ro.