Alina Chivulescu, declarații rare despre căsnicia cu soțul ei, Dan Chișu: „Până să-l întâlnesc pe el…”

Alina Chivulescu și Dan Chișu formează unul dintre cele mai discrete cupluri de celebrități din showbiz-ul românesc. Actrița și regizorul și-au început relația în anul 2014, iar în 2018 s-au căsătorit. Alina Chivulescu are un fiu, pe nume Michael sau Mika, așa cum îl alintă ea, din căsnicia anterioară cu Mihai Cuptor.

Alina Chivulescu, confesiuni sincere despre relația cu Dan Chișu

Alina Chivulescu și Dan Chișu sunt rezervați când vine vorba de declarații despre povestea lor de dragoste. În cadrul unui interviu, actrița a vorbit cu multă sinceritate despre dinamica din relația de cuplu cu regizorul.

„Până să-l întâlnesc pe el, eu n-am depășit Europa, adică am călătorit foarte mult cu băiatul meu, dar cam în jur, pe aici ne învârteam. Oricum mie mi-era frică de avion, oriunde puteam să plec cu mașina, e adevărat că în vremurile alea se putea merge cu mașina, acum e mult mai comod să iei trenul decât să iei mașina. Cred că n-ar trebui să fie foarte frig, dar acum, pentru că am mai îmbătrânit, n-ar trebui să fie nici foarte cald. Culmea este că nu ne plac aceleași lucruri. Uite, da și totuși funcționăm în continuare. Adică, de exemplu, pentru mine locul cel mai frumos pe care l-am văzut și l-am văzut pentru că toată energia mea a fost acolo este nordul Spaniei, când am făcut două treimi de Camino. Pentru mine drumul ăla și Spania și oceanul și tot ce am văzut, aș zice că e cel mai frumos loc de pe pământ. Da, să-ți bată așa Atlanticul, să te plouă, să te ardă soarele. Oamenii sunt mișto, locurile sunt frumoase și culmea eu am mers singură. De exemplu, Dan mai zice așa: hai să mergem în Asia. Pe mine numai drumul, când aud de Asia, acum n-aș mai pleca, dar așa ca loc comun, probabil că undeva prin Asia ar fi. Asia pe care eu am descoperit-o cu el”, a mărturisit Alina Chivulescu pentru Cancan.ro.

Întrebată într-un interviu cum reușesc să mențină armonia în cuplu, Alina Chivulescu a fost clară: relația lor nu se bazează pe strategii sau secrete.

„Nu ne propunem absolut nimic. Merge totul de la sine și ne bucurăm unul de celălalt. Nu cred că există un secret, avem aceeași admirație și apreciere unul față de celălalt, așa cum aveam la început”, a spus Alina Chivulescu pentru Spynews.ro.

Alina Chivulescu, detalii despre realizările fiului ei

Alina Chivulescu a vorbit despre relația specială pe care o are cu fiul ei, despre modul în care s-au format reciproc de-a lungul anilor și despre influența discretă, dar constantă, pe care a avut-o asupra lui.

Mika are acum 24 de ani și, deși crescut într-un mediu artistic, a ales singur să-și urmeze pasiunea. Absolvent al UNATC, secția Regie, tânărul a pus bazele unei agenții de creație alături de doi prieteni, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Unul dintre scurtmetrajele lui a fost recompensat cu Trofeul pentru debut „Teodor Corban” la Serile Filmului Românesc.

„Da, își face bine treaba, este creativ, are doi prieteni, Ștefan și Ada, cu care a pornit această agenție. Sunt recunoscătoare pentru ce e el. Are și un film premiat la Serile filmului românesc cu Trofeul pentru debut Teodor Corban; e o meserie complicată. În filmul de licență a spus că o să lucrăm împreună, sper să nu se răzgândească. Mi se pare ireal… Viața câteodată e mai frumoasă decât orice plan…”, a spus Alina Chivulescu pentru revista VIVA!

