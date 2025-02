Alexandru Papadopol și partenera lui, Cristiana Luca, s-au căsătorit! Imagini de la cununia civilă

Un eveniment special marchează astăzi showbiz-ul românesc! Alexandru Papadopol și partenera sa, Cristiana Luca, au decis să își oficializeze relația într-o zi cu totul aparte, chiar pe 14 februarie, de Valentine’s Day. Cei doi au spus „DA” în fața celor dragi, transformând această zi într-una memorabilă.

Pentru actor, acest moment este unul deosebit, având în vedere că, de-a lungul timpului, a trecut prin diferite încercări în viața amoroasă. Totuși, destinul i-a surâs, iar alături de Cristiana Luca a găsit echilibrul și iubirea adevărată. Relația lor a evoluat frumos, iar pe 14 februarie au făcut pasul cel mare, înconjurați de familie și prieteni apropiați.

Cei doi au optat pentru o ceremonie elegantă și discretă, cu ținute alese cu bun gust, care le pun în valoare naturalețea și rafinamentul. Atmosfera este una plină de emoție, iar mirii se bucură din plin de această zi importantă. De asemenea, a fost prezent și un cuplu celebru la cununia lor, fiind vorba despre Vlad Gherman și soția lui, Oana Moșneagu. Vezi imaginile AICI!

Alexandru Papadopol și Cristiana Luca împărtășesc nu doar dragostea, ci și pasiunea pentru teatru. Cristiana este actriță și activează la Teatrul de Stat din Constanța, având o carieră promițătoare în domeniul artistic. Cei doi formează un cuplu discret, dar puternic, iar evenimentul de astăzi confirmă încă o dată legătura lor profundă.

Recent, Ioana Ginghină a declarat într-un interviu că fostul ei soț, Alexandru Papadopol, ar urma să se recăsătorească în doar câteva zile, mai exact pe 14 februarie.

„Știu de relația asta, dar nu știu de nicio nuntă. Trebuie să dau și eu vestea mai departe la copil. Că eu ca eu… Trebuia să fie nunta pe 10 ianuarie, ceva de genul… Am așteptat să vină copilul acasă… Am tot fost drăguță, dar eu nu mă mai înțeleg bine cu Alexandru Papadopol din cauza aparițiilor mele în emisiunea lui Cătălin Măruță. Îl deranjează că vin și povestesc. Într-un fel mi-a interzis să mai vin. Pe bune? Și atunci ne-am cam…” , a declarat Ioana Ginghină în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Actrița a povestit că fiica pe care o are cu Alexandru Papadopol a fost foarte deranjată de faptul că află despre planurile tatălui ei din presă și nu direct de la acesta.

„Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: ‘Tată, iar aflu din ziare?. Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: ‘Să vezi, că a fost o idee…’. Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului. Ce poate să nu fie adevărat e că nu a fost o nuntă pe 10 ianuarie, pe care el a anulat-o. O colegă m-a întrebat dacă am auzit că Papadopol are nuntă în februarie. I-am dat un mesaj vocal și i-am zis că trebuie să mă duc iar la Ruxi să-i zic”, a mai spus ea.

Actrița a subliniat faptul că vestea că Alexandru Papadopol se însoară o știe de la fiica ei, care a fost sunată de actor pentru a fi invitată la căsătorie.

„Se însoară, pentru că el i-a spus Ruxandrei, dar m-a rugat să nu zic. Ruxi a cunoscut-o, și eu o cunosc pe fata aia. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa. Se căsătorește pe 14 februarie. Noi am aflat joi, cu o săptămână înainte. Vorbim de un bărbat de 50 de ani… E relație serioasă. Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: ‘Am o veste bună pentru tine, pe 14 februrarie te aștept’. Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”, a mai precizat actrița.