Alexandra Ungureanu, noi dezvăluiri despre relația cu partenerul ei: „Am încercat să-l surprind”

Alexandra Ungureanu a vorbit sincer și deschis despre cum își surprinde partenerul.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alexandra Ungureanu, noi dezvăluiri despre relația cu partenerul ei: "Am încercat să-l surprind"

Alexandra Ungureanu traversează o perioadă încărcată, împărțindu-și timpul între angajamentele profesionale și vizitele la iubitul ei, stabilit în Anglia. Artista a recunoscut într-un interviu recent că ultimele săptămâni au fost haotice, mai ales în ceea ce privește alimentația, și că abia aștepta perioada postului pentru a-și regla stilul de viață și a reveni la obiceiuri mai sănătoase.

Alexandra Ungureanu, detalii noi despre relația ei

În acest context, Alexandra Ungureanu a găsit timp să își surprindă partenerul cu un desert sănătos, demonstrând că pasiunea pentru gătit nu se lasă niciodată deoparte, chiar dacă mai are de lucrat la aspectul comercial al preparatelor.

Deși iubitul ei este pasionat de gastronomie și deține mai multe restaurante în Anglia, Alexandra nu se lasă intimidată atunci când decide să creeze un preparat special, menită să-l impresioneze. Artista spune că ideea este să aducă în bucătărie personalitatea și stilul ei, exact așa cum se întâmplă și în muzică.

„Da, toată lumea zice. Dar iubitul meu ar vrea și el după atâta gătit la muncă să vină și el acasă să găsească ceva bun pe masă cu un alt touch. În muzică și în gătit ai un stil și o personalitate și cred că i-ar face plăcere. Am încercat să-l surprind”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Cancan.

Artista a povestit și despre preparatul cu care și-a încântat partenerul.

„Evident că aș vrea să gătesc chestii care să fie și pe zona mea, adică mai fără gluten, mai fără zahăr, mai sănătoase. Și am copt o banana bread într-o zi cu făină integrală, fără zahăr, am îndulcit cu niște curmale, am pus și scorțișoară, un pic de iaurt. A crescut așa frumos, după care s-a crăpat într-o parte, s-a scufundat o parte, i-am mai pus o glazură de ciocolată neagră ca să o scot la lumină. N-a avut aspect comercial, dar a fost bună. În domeniul ăsta și lui îi place să mănânce bine și prin alte părți. Ne place să testăm împreună și comentăm foarte mult. Suntem pasionați amândoi, îți dai seama. Gusturi, texturi, uite cum gătește, tu cum ai făcut. Eu sunt o mâncăcioasă, îmi place să mănânc și să vorbesc despre mâncare.”

Artista și-ar dori să participe la un show cu partenerul ei

În prezent, Alexandra Ungureanu trăiește o relație la distanță. Artista a făcut de puține ori declarații despre povestea de dragoste actuală și nu a dorit să dezvăluie identitatea bărbatului cu care formează un cuplu. Însă, cântăreața a declarat că ea și iubitul ei s-au cunoscut pe rețelele de socializare, mai concret pe Instagram. În ceea ce privește profesia lui, vedeta a mai spus că el este Executive Chef peste un lanț de restaurante în Anglia. 

În cadrul unui interviu, Alexandra Ungureanu a dezvăluit că își dorește să apară într-un show TV alături de partenerul ei, fiind vorba despre emisiunea Power Couple de la Antena 1. Artista consideră că ea și iubitul ei au o relație solidă.

„Adică sunt în punctul în care cred că nu e vorba numai de o expunere într-un anumit context, doar de dragul expunerii. Adică eu chiar cred că suntem un power couple în momentul ăsta. Chit că totuși e o relație la distanță și nu avem unul dintre cele mai normale stiluri de viață posibile. Dar cred că ne cunoaștem destul de bine și mi-ar plăcea foarte mult să facem echipă, pentru că am mare încredere în el. Un tip extrem de competitiv, un tip pe care te poți baza și cu care poți să treci prin multe greutăți cu zâmbetul pe buze ceea ce e cel mai important”, a spus Alexandra Ungureanu pentru cancan.ro

Citește și:
Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Berecleanu, dezvăluiri emoționante despre relația cu cei doi copii, Eva și Petru: "Ei au în continuare nevoie de noi"
People
Andreea Berecleanu, dezvăluiri emoționante despre relația cu cei doi copii, Eva și Petru: "Ei au în continuare nevoie de noi"
Oana Moșneagu se confruntă cu probleme de sănătate. Ce i s-a întâmplat actriței: "Nu știu dacă am întâlnit"
People
Oana Moșneagu se confruntă cu probleme de sănătate. Ce i s-a întâmplat actriței: "Nu știu dacă am întâlnit"
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală: "Fiind încă în recuperare..."
People
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală: "Fiind încă în recuperare..."
Rihanna, reacție hilară la o fotografie "nefericită" cu ea, care a devenit virală pe rețelele sociale
People
Rihanna, reacție hilară la o fotografie "nefericită" cu ea, care a devenit virală pe rețelele sociale
Giulia Anghelescu, declarație de dragoste pentru soțul ei, Vlad Huidu, de ziua lui de naștere: "Te iubesc enorm"
People
Giulia Anghelescu, declarație de dragoste pentru soțul ei, Vlad Huidu, de ziua lui de naștere: "Te iubesc enorm"
Cristiano Ronaldo, dezvăluiri rare despre modul în care a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodríguez: "Aveam lacrimi în ochi"
People
Cristiano Ronaldo, dezvăluiri rare despre modul în care a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodríguez: "Aveam lacrimi în ochi"
Libertatea
Reacția lui Pepe, după ce s-a zvonit că va fi tată a patra oară. Artistul are două fete și un băiat
Reacția lui Pepe, după ce s-a zvonit că va fi tată a patra oară. Artistul are două fete și un băiat
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Unde își va petrece Irinel Columbeanu sărbătorile de iarnă. Alături de cine va avea un „meniu delicios” de Crăciun: „Ca la mama acasă”
Unde își va petrece Irinel Columbeanu sărbătorile de iarnă. Alături de cine va avea un „meniu delicios” de Crăciun: „Ca la mama acasă”
Doru Octavian Dumitru, mesaj emoționant la o lună după ce a suferit un AVC și a fost operat de urgență: „Reflectă 100% din ceea ce simt în prezent”
Doru Octavian Dumitru, mesaj emoționant la o lună după ce a suferit un AVC și a fost operat de urgență: „Reflectă 100% din ceea ce simt în prezent”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
catine.ro
Motivul surprinzător pentru care se adaugă doar o picătură de apă plată în cafea. Explicația științifică
Motivul surprinzător pentru care se adaugă doar o picătură de apă plată în cafea. Explicația științifică
Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Tara Reid, internată în spital după un incident într-un hotel din Chicago. Actrița ar fi primit substanțe interzise fără voia ei
Tara Reid, internată în spital după un incident într-un hotel din Chicago. Actrița ar fi primit substanțe interzise fără voia ei
Vedeta care s-a transformat complet după un episod psihotic. Actrița trece prin momente de nedescris
Vedeta care s-a transformat complet după un episod psihotic. Actrița trece prin momente de nedescris
Mai multe din people
Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: "Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz"
Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: "Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz"
People

Alina Sorescu a ținut un discurs curajos și personal de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

+ Mai multe
Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia. Când a realizat că are nevoie de ajutor specializat: "Depresia este o boală, nu e o vină..."
Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia. Când a realizat că are nevoie de ajutor specializat: "Depresia este o boală, nu e o vină..."
People

Andreea Marin a vorbit deschis despre lupta ei cu depresia.

+ Mai multe
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, impresionează cu ținutele lor asortate pe covorul roșu
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, impresionează cu ținutele lor asortate pe covorul roșu
People

Richard Gere și Alejandra au avut o apariție elegantă la pe covorul roșu.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC