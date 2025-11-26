Alexandra Ungureanu, noi dezvăluiri despre relația cu partenerul ei: „Am încercat să-l surprind”

Alexandra Ungureanu traversează o perioadă încărcată, împărțindu-și timpul între angajamentele profesionale și vizitele la iubitul ei, stabilit în Anglia. Artista a recunoscut într-un interviu recent că ultimele săptămâni au fost haotice, mai ales în ceea ce privește alimentația, și că abia aștepta perioada postului pentru a-și regla stilul de viață și a reveni la obiceiuri mai sănătoase.

Alexandra Ungureanu, detalii noi despre relația ei

În acest context, Alexandra Ungureanu a găsit timp să își surprindă partenerul cu un desert sănătos, demonstrând că pasiunea pentru gătit nu se lasă niciodată deoparte, chiar dacă mai are de lucrat la aspectul comercial al preparatelor.

Deși iubitul ei este pasionat de gastronomie și deține mai multe restaurante în Anglia, Alexandra nu se lasă intimidată atunci când decide să creeze un preparat special, menită să-l impresioneze. Artista spune că ideea este să aducă în bucătărie personalitatea și stilul ei, exact așa cum se întâmplă și în muzică.

„Da, toată lumea zice. Dar iubitul meu ar vrea și el după atâta gătit la muncă să vină și el acasă să găsească ceva bun pe masă cu un alt touch. În muzică și în gătit ai un stil și o personalitate și cred că i-ar face plăcere. Am încercat să-l surprind”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Cancan.

Artista a povestit și despre preparatul cu care și-a încântat partenerul.

„Evident că aș vrea să gătesc chestii care să fie și pe zona mea, adică mai fără gluten, mai fără zahăr, mai sănătoase. Și am copt o banana bread într-o zi cu făină integrală, fără zahăr, am îndulcit cu niște curmale, am pus și scorțișoară, un pic de iaurt. A crescut așa frumos, după care s-a crăpat într-o parte, s-a scufundat o parte, i-am mai pus o glazură de ciocolată neagră ca să o scot la lumină. N-a avut aspect comercial, dar a fost bună. În domeniul ăsta și lui îi place să mănânce bine și prin alte părți. Ne place să testăm împreună și comentăm foarte mult. Suntem pasionați amândoi, îți dai seama. Gusturi, texturi, uite cum gătește, tu cum ai făcut. Eu sunt o mâncăcioasă, îmi place să mănânc și să vorbesc despre mâncare.”

Artista și-ar dori să participe la un show cu partenerul ei

În prezent, Alexandra Ungureanu trăiește o relație la distanță. Artista a făcut de puține ori declarații despre povestea de dragoste actuală și nu a dorit să dezvăluie identitatea bărbatului cu care formează un cuplu. Însă, cântăreața a declarat că ea și iubitul ei s-au cunoscut pe rețelele de socializare, mai concret pe Instagram. În ceea ce privește profesia lui, vedeta a mai spus că el este Executive Chef peste un lanț de restaurante în Anglia.

În cadrul unui interviu, Alexandra Ungureanu a dezvăluit că își dorește să apară într-un show TV alături de partenerul ei, fiind vorba despre emisiunea Power Couple de la Antena 1. Artista consideră că ea și iubitul ei au o relație solidă.

„Adică sunt în punctul în care cred că nu e vorba numai de o expunere într-un anumit context, doar de dragul expunerii. Adică eu chiar cred că suntem un power couple în momentul ăsta. Chit că totuși e o relație la distanță și nu avem unul dintre cele mai normale stiluri de viață posibile. Dar cred că ne cunoaștem destul de bine și mi-ar plăcea foarte mult să facem echipă, pentru că am mare încredere în el. Un tip extrem de competitiv, un tip pe care te poți baza și cu care poți să treci prin multe greutăți cu zâmbetul pe buze ceea ce e cel mai important”, a spus Alexandra Ungureanu pentru cancan.ro.

Citește și:

Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro