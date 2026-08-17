Alexandra Stan și fiica ei, Eva, surprinse într-o imagine emoționantă. Cele două au fost externate din spital

Alexandra Stan și fiica ei, Eva, au fost externate din spital.

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  . Actualizat 17.08.2026, 09:42,  de  ELLE.ro
Alexandra Stan și fiica ei, Eva
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Alexandra Stan a născut pe data 10 august o fetiță, pentru care a ales numele Eva. Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte, au devenit părinți pentru prima dată. 

Alexandra Stan, imagine specială cu fiica ei, Eva

Alexandra Stan și fetița ei, Eva, au fost recent externate. Artista a trecut printr-o operație de cezariană complicată și a petrecut 24 de ore la Terapie Intensivă pentru a fi monitorizată. Cu toate că primele zile după ce a devenit mamă au fost dificile, cântăreața a fost externată împreună cu Eva. Cele două au ajuns acasă, iar Alexandra Stan a surprins-o într-o ipostază emoționantă pe cea mică, în timp ce doarme pe pieptul ei. 

Alexandra Stan, noi mărturisiri despre naștere

La câteva zile de când a devenit mamă pentru prima dată, Alexandra Stan a făcut câteva declarații succinte pe social media, prin care a povestit că nu a avut o operație de cezariană ușoară. Artista a dat însă asigurări că atât ea, cât și copilul sunt bine și se pregătesc pentru începutul unei noi etape.

„Bună, tuturor! Vă mulțumesc că ne-ați respectat intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație foarte dificilă, dar, cu ajutorul medicilor mei, al familiei și prin voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici, sănătoși și pregătiți pentru această nouă provocare! Abia aștept să vă povestesc mai multe despre asta în curând! Tot ce știu este că nu aș fi putut trece prin toate acestea fără tine! @stefan.oprea Îți sunt recunoscătoare!”

Ulterior, Alexandra Stan a revenit cu un nou mesaj referitor la naștere, prin care a dezvăluit că operația de cezariană a fost cu o serie de complicații, din cauza cărora a stat 24 de ore la terapie intensivă.

„După o operație de cezariană cu complicații și 24 de ore la Terapie Intensivă, asta este primul muls! Apropo de importanța consultanței în lactație și dovada vie că răbdarea și implicarea consultantului face minuni!”

Cine o va ajuta pe Alexandra Stan în creșterea copilului

Alexandra Stan a povestit că mama sa a avut un rol important încă din perioada sarcinii, ajutând-o inclusiv în alegerea lucrurilor necesare pentru bebeluș. Totodată, artista a beneficiat de sfaturile surorii sale, care este deja mamă.

„Da. Mama ne-a ajutat și ea chiar și cu selecția de lucruri pentru bebelina. Sora mea are o fetiță de 2 ani și jumătate și m-am sfătuit foarte mult și cu ea pe tot parcursul sarcinii. La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deși nu mă văd genul de mamă cu bonă internă. Nu știu de ce. Cred că un 9 to 5 nanny pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez așteptări prea mari”, a spus Alexandra Stan pentru Click.

Cum își dorește Alexandra Stan să fie ca mamă

Cu puțin timp înainte de a naște primul ei copil, Alexandra Stan a vorbit cu emoție despre această perioadă din viața ei și despre cum își imaginează că va fi ca mamă. 

„Bineînțeles că am foarte multe emoții. În ultima perioadă am început chiar să mă trezesc noaptea și să îmi imaginez cum vor arăta primele luni cu Eva, cum o să fie atunci când se va trezi și va plânge în miezul nopții, cum voi merge până la cameră sau până la baie cu ea în brațe și cum, ușor-ușor, vom învăța împreună noul nostru ritm. Sunt emoții frumoase, dar și foarte intense, pentru că realizez că viața mea se va schimba complet. Nu pot să spun exact cum voi fi în rolul de mamă, pentru că este ceva ce cred că descoperi abia atunci când trăiești cu adevărat experiența. Sper din tot sufletul să fiu o mamă bună, iar ceea ce știu sigur este că îmi voi da toată dragostea, răbdarea și implicarea pentru copilul meu”, a spus Alexandra Stan pentru spynews.ro

Alexandra Stan, despre o posibilă căsătorie cu iubitul ei

Pentru moment, Alexandra Stan și Ștefan Oprea nu plănuiesc să se căsătorească. Cei doi preferă să se concentreze pe rolul de părinți și de cum se vor adapta acestui nou capitol din viața lor. 

„Nici nu mă uimește întrebarea aceasta. Deocamdată, eu și Ștefan am decis să luăm lucrurile pas cu pas și să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important pentru noi în perioada aceasta. Ne înțelegem foarte bine, iar focusul nostru principal este acum Eva, dar și sănătatea noastră psihică, fizică și echilibrul familiei noastre. Sincer, noi suntem deja o familie și nu credem că avem nevoie de un act care să demonstreze asta acum. Dumnezeu a decis deja pentru noi că vom fi o familie pe viață, iar asta este ceea ce contează cel mai mult pentru amândoi”, a adăugat Alexandra Stan pentru sursa citată. 

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Foto: Instagram

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