Alexandra Dinu, aparitie spectaculoasa la Festivalul de Film de la Venetia

Alexandra Dinu, frumoasa vedeta romanca, s-a mutat in Los Angeles pentru a-si urma cariera actoriceasca in urma cu doi ani. Acum, Alexandra si-a facut aparitia pe covorul rosu la Festivalul de Film de la Venetia, la premiera filmului „Loving Pablo”.

Alexandra Dinu a ales o superba rochie neagra, din dantela, semnata Alberta Ferretti.

Frumoasa actrita a impresionat cu aparitia sa pe covorul rosu la Festivalul de Film de la Venetia, retinand atentia presei pentru 10 minute, timp in care a fost fotografiata si intervievata de jurnalisti de la importante televiziuni si reviste italiene.

Alexandra Dinu locuieste in prezent la Los Angeles, alaturi de fiul sau, Mario.

Alexandra Dinu va putea fi vazuta in thriller-ul „Final Score”, in care joaca alaturi de Pierce Brosnan, film care va aparea in iarna anului 2018.