Adrian Nartea a fost diagnosticat cu COVID-19. Cum se simte actorul din serialul „Vlad”

Adrian Nartea, actorul cunoscut pentru rolul din serialul „Vlad”, a fost diagnosticat cu COVID-19. Actorul în vârstă de 40 de ani a anunțat că acum se află în izolare într-o cameră din propria casă și, fiind vaccinat, va trebui să stea în izolare numai 5 zile.

El a aflat că are varianta Omicron a virusului și, din fericire, nu se confruntă cu probleme de sănătate, iar simptomele sunt unele ușoare.

„Sunt în a treia a zi de izolare, sunt bine, am aflat că am Omicron, simptomele sunt ușoare, ca o răceală ușoară. Mi-a cam dat programul peste cap pentru că în momentul ăsta eu înregistrez pentru un audiobook, trebuie să filmez un videoclip și am de organizat filmări pentru Cluj, unde am un proiect. Pe lângă aceste proiecte, încerc să petrec timp de calitate și cu fetele mele, Mara, Petra și Alina. Acum, după ce s-au terminat filmările pentru „Vlad”, pot să zic că am destul timp și sunt implicat foarte mult. Asta va funcționa ca un booster pentru mine, pentru că eu nu am apucat să-l fac. Lucrurile sunt bune din toate punctele de vedere, slavă Domnului”, a dezvăluit Adrian Nartea pentru Click!.