Adelina Pestrițu, dezvăluiri rare despre fiica ei, Zenaida. Ce reguli i-a impus micuței: „Asta e cel mai important pentru noi, ca părinți”

Adelina Pestrițu trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Virgil Șteblea. Cei doi s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019. În același an, pe 20 iulie, cei doi au avut și cununia religioasă. Au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria, care va împlini în curând 7 ani.

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a vorbit despre modul în care alege să își crească fetița și regulile pe care i le-a impus micuței.

„Nu-mi place să fiu omul extremelor, așa că încerc pe cât posibil să păstrez echilibrul, să cresc un copil educat și fericit! Cred că asta e cel mai important pentru noi, ca părinți. Să fie fericită! (…) Știe că în fiecare zi are voie să se uite și la desene, dar să nu exagereze. Am înțeles deja asta. Nu avem prea multe discuții pe tema asta, pentru că știe că ecranele folosite în exces dăunează. Și așa că am găsit această formă de negociere la început, în care i-am spus, uite, dacă petreci o oră, o oră și jumate pe zi, nu este o problemă. Dacă depășim acest timp, s-ar putea să fie o problemă, în primul rând, pentru tine. Și ea a înțeles asta și respectă”, a povestit creatoarea de conținut pentru Unica.ro.