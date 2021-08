Adela Popescu, imagini inedite în costum de baie, la o lună de când a născut

Adela Popescu și Radu Vâlcan au deveni părinți pentru a treia oară în urmă cu aproape o lună. Vedeta TV a născut pe 11 iulie 2021 un băiețel, pe care îl cheamă Adrian. Cei doi îi mai au împreună pe Alexandru și Andrei.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat recent într-o vacanță la mare, acolo unde se bucură de câteva zile de relaxare în compania celor trei copii, fiind și prima lor vacanță în această nouă formulă. Cu această ocazie, Adela Popescu a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Instagram câteva imagini în costum de baie.

Adela Popescu și partenerul ei au ales să stea la un hotel de lux care dispune de mai multe spații amenajate special pentru copii. Vedeta le-a făcut o serie de mărturisiri fanilor cu privire la această vacanță de pe litoralul românesc. „Ne-am făcut curaj, că nu se mai putea, și am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian și utilitatea dovedită a aerosolilor. De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea care spune că, atâta timp cât bebelușul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus față de ce s-ar putea întâmpla și acasă, plus dorul cât casa de mare de… mare. Soțul a zis că are sens, așa că a fost de acord. Drept mulțumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Pe tot parcursul sarcinii, dar și după ce a născut, Adela Popescu a vorbit cu sinceritate atât despre momentele plăcute prin care a trecut, cât și despre cele dificile. După ce a devenit mamă pentru a treia oară, ea a dezvăluit cum s-a adaptat cel de-al treilea băiețel la alăptare. „Bebelușul mănâncă, ia în greutate, ăsta este un lucru foarte bun, m-am chinuit și de data asta puțin cu alăptatul, chiar dacă aveam impresia că știu tot ce trebuie să știu (…) Ce vreau să spun este că mă așteptam să-mi fie mult mai greu, nu că nu ar fi, privarea de somn te consumă foarte tare, dar ca energie vitală sunt veselă, sunt bine, îl miros, mă bucur mai mult de el, e o chestie superconștientă. Acum mă îngrijorez mai puțin și mă bucur mai mult de bebelușeală”, spunea Adela Popescu în urmă cu ceva timp.

Foto: Instagram

