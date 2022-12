Adda, momente de panică în propria casă: „Au intrat direct în curte”

Adda este foarte activă pe rețelele de socializare și obișnuiește să îi țină pe fani la curent cu ultimele noutăți. Artista și familia ei se pregătesc să se mute în casă nouă, motiv pentru care vedeta a făcut mai multe drumuri pentru a muta lucrurile necesare dintr-un loc în altul. Fiind singură acasă și grăbită, cântăreața a povestit o întâmplare ce șocat-o enorm.

Artista le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare ce a pățit în timp ce muta lucrurile dintr-o locuință în alta. Într-un videoclip postat pe TikTok, Adda le-a dezvăluit internauților că este în proces de mutare și este nevoită să care toate lucrurile dintr-o casă în alta în mașina ei. Fiind grăbită, vedeta a explicat cum a lăsat poarta casei descuiată, în timp ce ea a mers înăuntru, fără să își imagineze ce urma să se întâmple.

Astfel, vedeta a avut un moment de panică atunci când „s-a trezit” cu 10 colindători în curtea casei sale, fără ca aceștia să îi ceară permisiunea de a intra. Adda a povestit că a avut un moment de panică atunci când a văzut străinii în curtea ei, spunându-le că va chema Poliția dacă nu pleacă.

„În ce lume trăim? Ne mutăm la casă nouă și am făcut 15 mii de drumuri ca să încarc mașina cu câteva lucruri de care am nevoie. Și evident, făcând foarte multe drumuri, n-am mai încuiat poarta, doar am închis-o, dar n-am băgat cheia. După ce am cărat aspiratorul, m-am dus sus să-mi iau geanta și să plec și au intrat 10 inși cu o boxă, îmbrăcați în costum popular și au început să colinde. Mare petrecere la mine în curte cu 10 oameni pe care nu-i cunoșteam, nu știu cu ce au venit, cert este că au intrat direct în curte, iar câinii mei s-au speriat. Am coborât pe scări și am țipat: „Ieși afară din curte!” Cum intrați la om în curte așa fără să bateți la ușă? Fără să întrebați: „Sunteți de acord?”. Le-am spus că dacă nu pleacă o să chem Poliția. Unul dintre ei m-a certat că n-am închis bine poarta și că eu sunt de vină.”, a mărturisit Adda pe rețelele de socializare.