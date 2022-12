Adda, surprinsă de ceea ce i-a spus fiul ei, Alexandru. Reacția artistei

Adda este una dintre cele mai apreciate cântărețe din industria muzicală românească. Artista are o relație apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și obișnuiește să împărtășească cu aceștia momente din viața ei familie.

Adda se înțelege de minune cu băiețelul ei, Alexandru, și vorbește de fiecare dată cu emoție despre el. De această dată, artista a dezvăluit un schimb de replici surprinzător pe care l-a avut cu fiul ei.

Recent, Adda i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, Cătălin Rizea, după aproape 9 ani de relație. Cei doi formează unul dintre cele mai carismatice cupluri din showbiz-ul românesc și s-au căsătorit în 2016.

„Pentru Cătălin, sufletul meu pereche – ce călătorie nebună am avut până acum! Am trăit cât alții în zece vieți. Îți mulțumesc pentru brațele calde în care mă simt protejată, iubită și în siguranță. Știu că lângă tine nu mi se poate întâmpla nimic. Nu e nevoie să faci ceva special, e nevoie doar să fii, să îți aud vocea și să te văd. Încă am fluturi în stomac când te aud și îți văd chipul. Te iubesc nebunește, în stilul meu caracteristic, și Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat mult să te caut. Doar 21 de ani și jumătate am trăit fără tine. Suntem de aproape 9 ani împreună și mai avem vreo 60 de ani în față, apoi ne recăsătorim în următoarea viață, unde sper că te voi căuta și mai puțin”, este mesajul publicat de Adda în mediul online.