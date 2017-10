„Acest barbat este dezgustator!” – Rachel McAdams si Selma Blair povestesc cum au fost hartuite sexual de un cunoscut regizor

Din ce in ce mai multe actrite fac lumina asupra abuzurilor de care au avut parte la inceputul carierelor lor, in contextul intamplarilor recente si a fenomenului #metoo, care a luat amploare.

De aceasta data a fost randul lui Rachel McAdams si a Selmei Blair sa faca cateva dezvaluiri incredibile – cele doua nu au fost singurele care au vorbit impotriva regizorului James Toback. Cunoscutul regizor a fost acuzat de hartuire sexuala de nu mai putin de 38 de femei, iar toate informatiile din aceste cazuri au fost facute publice de Los Angeles Times.

Selma Blair a declarat ca „barbatul este dezgustator” si a povestit, pentru Vanity Fair, experienta ei in ceea ce il priveste. Se pare ca actrita s-a intalnit prima data cu el 1999. Intalnirea a avut loc, datorita insistentelor regizorului, in camera sa de hotel. La un moment dat, regizorul i-a cerut Selmei sa se dezbrace si sa citeasca un monolog, sub pretextul unei „experiente actoricesti”. „Mi-am dat jos puloverul”, a povestit Selma Blair. „Imi amintesc cum ma uitam in jos la scenariu si imi vedeam pieptul si nu ma puteam concentra la nimic altceva in afara de cuvinte si de fata mea care devenise umflata si rosie.”

Selma Blair a mai povestit cum nu a fost lasata sa plece pana cand James Toback nu s-a masturbat langa ea, iar apoi cum a fost amenintata ca va fi rapita si aruncata in raul Hudson daca povesteste cuiva ce s-a intamplat.

Rachel McAdams a vorbit si ea, tot pentru Vanity Fair, despre propria experienta cu regizorul James Toback. Si ea a fost invitata in camera lui de hotel. „Conversatia a luat o turnura sexuala foarte repede”, a marturisit Rachel. „Mi-a spus: stii, trebuie sa iti spun. M-am masturbat de nenumarate ori astazi, gandindu-ma la tine.” De asemenea, regizorul a intrebat-o pe Rachel McAdams cat de departe ar fi fost dispusa sa mearga pentru cariera sa. Rachel McAdams a marturisit, in prezent, ca s-a simtit extrem de rusinata pentru mult timp, dar ca se bucura ca nu a fost hartuita sexual din punct de vedere fizic. Din pacate, alte femei nu au fost la fel de norocoase.

Foto: Hepta